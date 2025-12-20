Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  ФОТО. Третий день Next Gen: определены полуфиналисты молодежного Итогового
ATP
20 декабря 2025, 02:06
24
0

Тьен, Будков Кьер, Блокс и Басаваредди вышли в плей-офф Next Gen ATP Finals 2025

20 декабря 2025, 02:06
24
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Лернер Тьен и Николай Будков Кьер

19 декабря завершились все матчи группового этапа молодежного Итогового турнира АТР 2025.

В третьем туре Красной группы победы одержали Нишеш Басаваредди и Александер Блокс, а в Синем квартете – Рафаэль Ходар и Лернер Тьен.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Групповой раунд со 100% результатом сумел завершить только Блокс, который обыграл на своем пути Джастина Энгеля, Нишеша Басаваредди и Дино Прижмича.

В полуфинал Next Gen ATP Finals вышли: Лернер Тьен, Николай Будков Кьер, Александер Блокс и Нишеш Басаваредди. Поединки 1/2 финала в Джидде состоятся 20 числа.

Next Gen ATP Finals 2025. 19 декабря

Красная группа. 2-й тур

13:00. Нишеш Басаваредди (АТР 167) – Джастин Энгель (АТР 187) – 4:3 (7:3), 4:2, 4:3 (7:5)
14:40. Александер Блокс (АТР 116) – Дино Прижмич (АТР 128) – 4:3 (7:4), 2:4, 4:2, 4:0

Синяя группа. 3-й тур

18:00. Мартин Ландалус (АТР 134) – Рафаэль Ходар (АТР 168) – 3:4 (7:9), 1:4, 3:4 (2:7)
19:30. Лернер Тьен (АТР 28) – Николай Будков Кьер (АТР 136) – 3:4 (2:7), 4:1, 4:2, 4:2

Next Gen ATP Finals 2025. Пары 1/2 финала

Лернер Тьен [1] – Нишеш Басаваредди [6]
Александер Блокс [2] – Николай Будков Кьер [5]

Видеообзор игрового дня

Инфографика

Next Generation ATP Finals Дино Прижмич Джастин Энгель Нишеш Басаваредди Лернер Тьен Мартин Ландалус Александер Блокс Николай Будков Кьер Рафаэль Ходар
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
