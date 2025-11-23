Италия – Испания. Финал Кубка Дэвиса 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 ноября состоится финальное противостояния Кубка Дэвиса 2025.

Трофей командных соревнований разыграют сборные Италии и Испании. Первая игра начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.

Кубок Дэвиса 2025. Финал

Италия – Испания

Составы на противостояния станут доступными за час до начала первого матча. Следите за обновлениями на Sport.ua.