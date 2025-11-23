Италия – Испания. Финал Кубка Дэвиса 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию решающего противостояния командного турнира
23 ноября состоится финальное противостояния Кубка Дэвиса 2025.
Трофей командных соревнований разыграют сборные Италии и Испании. Первая игра начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.
Кубок Дэвиса 2025. Финал
Италия – Испания
Составы на противостояния станут доступными за час до начала первого матча. Следите за обновлениями на Sport.ua.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра переиграла Лауру Самсон в полуфинале соревнований в Чили
Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках