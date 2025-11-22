Испания в статусе андердога одолела Германию и вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная Испании по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2025, решающий этап которого проходит в Болонье.

В полуфинальном противостоянии испанцы переиграли команду Германии со счетом 2:1, хотя у букмекеров Фурия Роха считалась аутсайдером.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Первое очко Испании принес Пабло Карреньо-Буса, который справился с Яном-Леннардом Штруффом в двух сетах. На тай-брейке второй партии Пабло отыгрался с 1:6.

Во второй игре лидер Германии и третий номер рейтинга АТР Александр Зверев на двух тай-брейках обыграл Хауме Муньяра и перевел противостояние в парный поединок.

В решающей встрече между тандемами Марсель Гранольерс / Педро Мартинес и Кевин Кравиц / Тим Пютц победу в трех сетах добыли испанцы.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Испания – Германия – 2:1

Пабло Карреньо-Буста – Ян-Леннард Штруфф – 6:4, 7:6 (8:6)

– Ян-Леннард Штруфф – 6:4, 7:6 (8:6) Хауме Муньяр – Александр Зверев – 6:7 (2:7), 6:7 (5:7)

– 6:7 (2:7), 6:7 (5:7) Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Кевин Кравиц / Тим Пютц – 6:2, 3:6, 6:3

В финале Кубка Дэвиса Испания сыграет против Италии, которая днем ранее прошла Бельгию.