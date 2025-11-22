Испания в статусе андердога одолела Германию и вышла в финал Кубка Дэвиса
Испанские парники принесли своей команде общую победу со счетом 2:1 в полуфинале турнира
Сборная Испании по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2025, решающий этап которого проходит в Болонье.
В полуфинальном противостоянии испанцы переиграли команду Германии со счетом 2:1, хотя у букмекеров Фурия Роха считалась аутсайдером.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Первое очко Испании принес Пабло Карреньо-Буса, который справился с Яном-Леннардом Штруффом в двух сетах. На тай-брейке второй партии Пабло отыгрался с 1:6.
Во второй игре лидер Германии и третий номер рейтинга АТР Александр Зверев на двух тай-брейках обыграл Хауме Муньяра и перевел противостояние в парный поединок.
В решающей встрече между тандемами Марсель Гранольерс / Педро Мартинес и Кевин Кравиц / Тим Пютц победу в трех сетах добыли испанцы.
Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала
Испания – Германия – 2:1
- Пабло Карреньо-Буста – Ян-Леннард Штруфф – 6:4, 7:6 (8:6)
- Хауме Муньяр – Александр Зверев – 6:7 (2:7), 6:7 (5:7)
- Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Кевин Кравиц / Тим Пютц – 6:2, 3:6, 6:3
В финале Кубка Дэвиса Испания сыграет против Италии, которая днем ранее прошла Бельгию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Два года назад не стало Сергея Лысюка