Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В битве Испании и Германии определен победитель женской Лиги наций
Лига наций
02 декабря 2025, 22:19 | Обновлено 02 декабря 2025, 22:43
295
0

Сборная Испании забила соперницам три мяча и завоевала трофей

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании стала победителем женской Лиги наций по футболу.

Противостояния за золото и бронзу состояли из двух поединков – дома и на выезде.

Несколькими днями ранее в первой финальной игре между Германией и Испанией была зафиксирована ничья (0:0).

В ответной игре Испания, забив три гола во втором тайме, разгромила Германию (3:0) и завоевала трофей.

Героем матча стала Клаудия Пина, которая оформила дубль, еще один гол забила Виктория Лопес.

В противостоянии за бронзу Швеция после гостевого поражения (1:2) совершила камбек дома, забив два гола в конце 2-го тайма (2:1). Однако Франция в овертайме забила решающий гол (2:2 OT), который принес бронзу.

Лига наций по футболу среди женщин

Финал. Ответный матч, 2 декабря

19:30. Испания – Германия – 3:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Клаудия Пина, 61, 74, Виктория Лопес, 68

Игра за бронзу. Ответный матч, 2 декабря

20:00. Швеция – Франция – 2:2 (овертайм) (первый матч – 1:2)

Голы: Идже, 84, Кафаджи Роса, 90+2 – Матео, 58, Гаго, 106

женская сборная Франции по футболу женская сборная Швеции по футболу женская сборная Германии по футболу женская сборная Испании по футболу Лига наций по футболу среди женщин Испания - Германия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
