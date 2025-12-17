Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Награды ФИФА. Стало известно, как проголосовали представители Украины
17 декабря 2025, 04:38 | Обновлено 17 декабря 2025, 04:49
Голоса отдали капитаны и тренеры Матвиенко, Ребров, Апанащенко, Пятенко

FiFA

Стало відомо, як представники України голосували в опитуванні The Best FIFA Football Awards 2025.

Серед чоловіків найкращим гравцем 2025 року за версією ФІФА став Усман Дембеле, серед жінок – Айтана Бонматі.

Капітан збірної України Микола Матвієнко віддав голос Кіліану Мбаппе, другим вибором став Усман Дембеле, третім – Гаррі Кейн.

Головний тренер національної команди Сергій Ребров також поставив на перше місце Кіліана Мбаппе, на друге – Усман Дембеле, а третім відзначив Ламіна Ямаля.

Капітан жіночої збірної України Дар’я Апанащенко віддала свій перший голос Айтані Бонматі, другим місцем позначила Алессію Руссо, третім – Люсі Бронз.

Головний тренер жіночої збірної Володимир Пятенко поставив на перше місце Хлою Келлі, другим вибрав Бонматі, а третім – Клаудію Піну.

Увечері 16 грудня в місті Доха, столиці Катара, пройшла церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА. Визначено найкращих в наступних номінаціях: найкращий гравець, воротар, тренер, найкращий гол.

Нагороди ФІФА 2025. Як голосували представники України

  • Микола Матвієнко: 1. Кіліан Мбаппе, 2. Усман Дембеле, 3. Гаррі Кейн
  • Сергій Ребров: 1. Кіліан Мбаппе, 2. Усман Дембеле, 3. Ламін Ямаль
  • Дар’я Апанащенко: 1. Айтана Бонматі, 2. Алессія Руссо, 3. Люсі Бронз
  • Володимир Пятенко: 1. Хлоя Келлі, 2. Айтана Бонматі, 3. Клаудія Піна
ФИФА Сергей Ребров лучший игрок Николай Матвиенко Усман Дембеле Килиан Мбаппе награды ФИФА Дарья Апанащенко Гарри Кейн Ламин Ямаль Айтана Бонмати Люси Бронз Алессия Руссо Хлоя Келли Владимир Пятенко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
