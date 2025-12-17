Награды ФИФА. Стало известно, как проголосовали представители Украины

Стало відомо, як представники України голосували в опитуванні The Best FIFA Football Awards 2025.

Серед чоловіків найкращим гравцем 2025 року за версією ФІФА став Усман Дембеле, серед жінок – Айтана Бонматі.

Капітан збірної України Микола Матвієнко віддав голос Кіліану Мбаппе, другим вибором став Усман Дембеле, третім – Гаррі Кейн.

Головний тренер національної команди Сергій Ребров також поставив на перше місце Кіліана Мбаппе, на друге – Усман Дембеле, а третім відзначив Ламіна Ямаля.

Капітан жіночої збірної України Дар’я Апанащенко віддала свій перший голос Айтані Бонматі, другим місцем позначила Алессію Руссо, третім – Люсі Бронз.

Головний тренер жіночої збірної Володимир Пятенко поставив на перше місце Хлою Келлі, другим вибрав Бонматі, а третім – Клаудію Піну.

Увечері 16 грудня в місті Доха, столиці Катара, пройшла церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА. Визначено найкращих в наступних номінаціях: найкращий гравець, воротар, тренер, найкращий гол.

Нагороди ФІФА 2025. Як голосували представники України