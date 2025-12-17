Награды ФИФА. Стало известно, как проголосовали представители Украины
Голоса отдали капитаны и тренеры Матвиенко, Ребров, Апанащенко, Пятенко
Стало відомо, як представники України голосували в опитуванні The Best FIFA Football Awards 2025.
Серед чоловіків найкращим гравцем 2025 року за версією ФІФА став Усман Дембеле, серед жінок – Айтана Бонматі.
Капітан збірної України Микола Матвієнко віддав голос Кіліану Мбаппе, другим вибором став Усман Дембеле, третім – Гаррі Кейн.
Головний тренер національної команди Сергій Ребров також поставив на перше місце Кіліана Мбаппе, на друге – Усман Дембеле, а третім відзначив Ламіна Ямаля.
Капітан жіночої збірної України Дар’я Апанащенко віддала свій перший голос Айтані Бонматі, другим місцем позначила Алессію Руссо, третім – Люсі Бронз.
Головний тренер жіночої збірної Володимир Пятенко поставив на перше місце Хлою Келлі, другим вибрав Бонматі, а третім – Клаудію Піну.
Увечері 16 грудня в місті Доха, столиці Катара, пройшла церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА. Визначено найкращих в наступних номінаціях: найкращий гравець, воротар, тренер, найкращий гол.
Нагороди ФІФА 2025. Як голосували представники України
- Микола Матвієнко: 1. Кіліан Мбаппе, 2. Усман Дембеле, 3. Гаррі Кейн
- Сергій Ребров: 1. Кіліан Мбаппе, 2. Усман Дембеле, 3. Ламін Ямаль
- Дар’я Апанащенко: 1. Айтана Бонматі, 2. Алессія Руссо, 3. Люсі Бронз
- Володимир Пятенко: 1. Хлоя Келлі, 2. Айтана Бонматі, 3. Клаудія Піна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец был доволен совместной работой с Куарши
Николай Шапаренко мог перейти в «Бешикташ»