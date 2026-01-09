Тоттенхэм оформил трансфер за 15 миллионов евро. Романо подтвердил
Шпоры подпишут Соузу из Сантоса
Бразильский левый защитник «Сантоса» Соуза вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы договорились о трансфере 19-летнего футболиста за сумму в размере 15 миллионов евро.
В 2025 году Соуза провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется Андреем Луниным.
🚨⚪️ Souza to Tottenham, here we go! Deal in place for €15m fee as verbal agreement has been reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026
Travel scheduled on Sunday after deal agreed with agency Bertolucci Sports and Santos accepting payment terms.
Documents to be exchanged this weekend then all sealed. pic.twitter.com/SvEll93Oo6
