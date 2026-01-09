Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм оформил трансфер за 15 миллионов евро. Романо подтвердил
Англия
09 января 2026, 22:23 | Обновлено 09 января 2026, 22:24
Тоттенхэм оформил трансфер за 15 миллионов евро. Романо подтвердил

Шпоры подпишут Соузу из Сантоса

Тоттенхэм оформил трансфер за 15 миллионов евро. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Соуза

Бразильский левый защитник «Сантоса» Соуза вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы договорились о трансфере 19-летнего футболиста за сумму в размере 15 миллионов евро.

В 2025 году Соуза провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется Андреем Луниным.

Дмитрий Вус
