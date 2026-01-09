Тоттенхэм оформил трансфер за 15 миллионов евро. Романо подтвердил

Бразильский левый защитник «Сантоса» Соуза вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы договорились о трансфере 19-летнего футболиста за сумму в размере 15 миллионов евро.

В 2025 году Соуза провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется Андреем Луниным.