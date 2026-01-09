Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Король декабря: назван лучший футболист месяца в Бундеслиге
Германия
09 января 2026, 04:37 | Обновлено 09 января 2026, 04:38
Король декабря: назван лучший футболист месяца в Бундеслиге

Звездный нападающий Баварии выиграл награду

Король декабря: назван лучший футболист месяца в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн удостоился звания лучшего футболиста немецкой Бундеслиги по результатам декабря. Об этом информирует официальный ресурс лиги.

В шорт–лист номинантов, помимо Кейна, вошли Майкл Олисе и Йосип Станишич (оба представляют «Баварию»), Патрик Виммер из «Вольфсбурга», а также представители «РБ Лейпциг» Ян Диоманд и Кристоф Баумгартнер.

Механика выбора победителя включает два уровня: экспертную оценку игровых показателей за месяц и последующее голосование среди фанатов и профильных специалистов.

За три декабрьских тура чемпионата Германии нападающий отметился пятью голами, совершив при этом 18 ударов по воротам оппонентов. В текущей кампании Кейн принял участие в 25 поединках в различных турнирах, записав на свой счет 30 забитых мячей и три голевых паса.

Гарри Кейн Бавария Майкл Олисе Йосип Станишич Ян Диоманде Кристоф Баумгартнер Бундеслига
Михаил Олексиенко Источник: Официальный сайт Бундеслиги
