Король декабря: назван лучший футболист месяца в Бундеслиге

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн удостоился звания лучшего футболиста немецкой Бундеслиги по результатам декабря. Об этом информирует официальный ресурс лиги.

В шорт–лист номинантов, помимо Кейна, вошли Майкл Олисе и Йосип Станишич (оба представляют «Баварию»), Патрик Виммер из «Вольфсбурга», а также представители «РБ Лейпциг» Ян Диоманд и Кристоф Баумгартнер.

Механика выбора победителя включает два уровня: экспертную оценку игровых показателей за месяц и последующее голосование среди фанатов и профильных специалистов.

За три декабрьских тура чемпионата Германии нападающий отметился пятью голами, совершив при этом 18 ударов по воротам оппонентов. В текущей кампании Кейн принял участие в 25 поединках в различных турнирах, записав на свой счет 30 забитых мячей и три голевых паса.