Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрущак прокомментировала возможное назначение в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
23 декабря 2025, 15:24 |
167
0

Андрущак прокомментировала возможное назначение в сборную Украины

В женской национальной команде сменится тренер

23 декабря 2025, 15:24 |
167
0
Андрущак прокомментировала возможное назначение в сборную Украины
Ия Андрущак

Главный тренер ЖФК «Ворскла» Ия Андрущак прокомментировала слухи о своем назначении в женскую сборную Украины:

«До 31.12.2025 у Пятенко В.М. действующий контракт, поэтому сейчас ничего не подтверждаю и не опровергаю. Когда на сайте УАФ появится официальная информация, тогда можно будет что-то обсуждать».

Следующие матчи женская сборная Украины проведет в рамках квалификации на чемпионат мира 2027 года.

По результатам жеребьевки соперницами украинок станут действующие чемпионки мира Испания, победительницы Евро-2025 Англия, а также Исландия.

Украина начнет квалификацию номинально домашним матчем против сборной Англии 3 марта 2026 года.

Ранее стало известно, что Владимир Пятенко не будет продлевать контракт со сборной Украины.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Пятенко покидает должность тренера женской сборной Украины
Совмещение должностей. У сборной Украины будет новый тренер
Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд
Ия Андрущак женская сборная Украины по футболу женская сборная Англии по футболу женская сборная Испании по футболу женская сборная Исландии по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин
Иван Чирко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Футбол | 23 декабря 2025, 09:33 1
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо

Легенда киевлян продолжит работать в структуре клуба

Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Футбол | 23 декабря 2025, 08:20 38
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне

Николай продлит соглашение с киевлянами

В Черноморце не хотят комментировать возможную отставку Кучера
Футбол | 23.12.2025, 10:54
В Черноморце не хотят комментировать возможную отставку Кучера
В Черноморце не хотят комментировать возможную отставку Кучера
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23.12.2025, 08:49
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Ващук назвал главную проблему Динамо: «Сегодня ребятам надо...»
Футбол | 23.12.2025, 12:16
Ващук назвал главную проблему Динамо: «Сегодня ребятам надо...»
Ващук назвал главную проблему Динамо: «Сегодня ребятам надо...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
22.12.2025, 17:47 3
Футбол
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
21.12.2025, 10:31 3
Бокс
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем