Андрущак прокомментировала возможное назначение в сборную Украины

Главный тренер ЖФК «Ворскла» Ия Андрущак прокомментировала слухи о своем назначении в женскую сборную Украины:

«До 31.12.2025 у Пятенко В.М. действующий контракт, поэтому сейчас ничего не подтверждаю и не опровергаю. Когда на сайте УАФ появится официальная информация, тогда можно будет что-то обсуждать».

Следующие матчи женская сборная Украины проведет в рамках квалификации на чемпионат мира 2027 года.

По результатам жеребьевки соперницами украинок станут действующие чемпионки мира Испания, победительницы Евро-2025 Англия, а также Исландия.

Украина начнет квалификацию номинально домашним матчем против сборной Англии 3 марта 2026 года.

Ранее стало известно, что Владимир Пятенко не будет продлевать контракт со сборной Украины.