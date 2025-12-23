ОФИЦИАЛЬНО. Пятенко покидает должность тренера женской сборной Украины

Владимир Пятенко покидает должность главного тренера женской сборной Украины по футболу:

«Да, у меня контракт заканчивается, и я его не продлеваю. На это у меня есть личные причины», – сказал Пятенко в комментарии Суспильне Спорт.

Во главе сборной он провел 24 официальных матча, в которых команда одержала 12 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

Главным достижением 51-летнего тренера во главе сборной стало повышение в классе в Лиге наций – в следующем сезоне «сине-желтые» будут играть в дивизионе «А».

Ранее стало известно, кто может заменить Владимира Пятенко во главе женской сборной Украины.