ОФИЦИАЛЬНО. Пятенко покидает должность тренера женской сборной Украины
Об этом сообщил сам тренер
Владимир Пятенко покидает должность главного тренера женской сборной Украины по футболу:
«Да, у меня контракт заканчивается, и я его не продлеваю. На это у меня есть личные причины», – сказал Пятенко в комментарии Суспильне Спорт.
Во главе сборной он провел 24 официальных матча, в которых команда одержала 12 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела восемь поражений.
Главным достижением 51-летнего тренера во главе сборной стало повышение в классе в Лиге наций – в следующем сезоне «сине-желтые» будут играть в дивизионе «А».
Ранее стало известно, кто может заменить Владимира Пятенко во главе женской сборной Украины.
