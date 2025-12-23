Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  ОФИЦИАЛЬНО. Пятенко покидает должность тренера женской сборной Украины
23 декабря 2025
ОФИЦИАЛЬНО. Пятенко покидает должность тренера женской сборной Украины

Об этом сообщил сам тренер

Владимир Пятенко покидает должность главного тренера женской сборной Украины по футболу:

«Да, у меня контракт заканчивается, и я его не продлеваю. На это у меня есть личные причины», – сказал Пятенко в комментарии Суспильне Спорт.

Во главе сборной он провел 24 официальных матча, в которых команда одержала 12 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

Главным достижением 51-летнего тренера во главе сборной стало повышение в классе в Лиге наций – в следующем сезоне «сине-желтые» будут играть в дивизионе «А».

Ранее стало известно, кто может заменить Владимира Пятенко во главе женской сборной Украины.

Владимир Пятенко женская сборная Украины по футболу Лига наций по футболу среди женщин
Иван Чирко Источник: Суспильне Спорт
