  4. ОФИЦИАЛЬНО. Женская сборная Украины осталась без главного тренера
Сборная УКРАИНЫ
19 января 2026, 11:11 |
Владимир Пятенко покинул «сине-желтую» команду по личным причинам

УАФ. Владимир Пятенко

Наставник национальной женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко завершает работу в должности главного тренера «сине-желтых». Об этом сообщили на официальном сайте УАФ:

«Спасибо Владимиру Николаевичу и его тренерскому штабу за совместную работу, результат и незабываемые эмоции, которые испытывала вся Украина».

В конце 2025 года истек срок действия контракта специалиста. По личным причинам Владимир Николаевич не сможет продолжать работу, поэтому принял решение покинуть пост главного тренера сборной.

Владимир Пятенко руководил командой с сентября 2023 года. За это время «сине-желтые» провели 29 матчей, в которых одержали 14 побед и шесть раз сыграли вничью. Общая разница забитых и пропущенных мячей – 42:31.

Главным достижением Пятенко во главе сборной является выход во второй раунд плей-офф Евро-2025, а также повышение в классе в Лиге наций: уже в начале 2026 года украинки стартуют в дивизионе А, где будут играть со сборными Испании, Англии и Исландии.

За два года работы наставник предоставил возможность проявить себя 13 новичкам национальной команды, из которых 10 уже дебютировали в составе сборной.

женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко Украинская ассоциация футбола отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
