Испания без Алькараса выбила Чехию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Испанцы выиграли четвертьфинальное матчевое противостояние со счетом 2:1
Сборная Испании по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса 2025.
В четвертьфинале испанцы переиграли команду Чехии со счетом 2:1.
В одиночных поединках команды добыли по одной победе. Вначале Якуб Меншик переиграл Пабло Карреньо Бусту, а затем Хауме Муньяр справился с Иржи Легечкой.
Все решилось в парной встрече, в которой испанский дуэт Марсель Гранольерс / Педро Мартинес справился с тандемом Томаш Махач / Якуб Меншик.
Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала
Испания – Чехия – 2:1
- Пабло Карреньо Буса – Якуб Меншик – 5:7, 4:6
- Хауме Муньяр – Иржи Легечка – 6:3, 6:4
- Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Томаш Махач / Якуб Меншик – 7:6 (10:8), 7:6 (10:8)
В полуфинале Кубка Дэвиса Испания сыграет либо против Аргентины, либо против Германии.
Испанцы перед стартом финальной части командного турнира лишились своего лидера Карлоса Алькараса, который получил травму в финале ATP Finals.
Испания впервые с 2019 года сыграет в полуфинале КД. Шесть лет назад Фурия Роха выиграла шестой трофей неофициального чемпионата мира по теннису.
