Кубок Дэвиса
20 ноября 2025, 17:48 | Обновлено 20 ноября 2025, 18:05
Испания без Алькараса выбила Чехию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Испанцы выиграли четвертьфинальное матчевое противостояние со счетом 2:1

Испания без Алькараса выбила Чехию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса 2025.

В четвертьфинале испанцы переиграли команду Чехии со счетом 2:1.

В одиночных поединках команды добыли по одной победе. Вначале Якуб Меншик переиграл Пабло Карреньо Бусту, а затем Хауме Муньяр справился с Иржи Легечкой.

Все решилось в парной встрече, в которой испанский дуэт Марсель Гранольерс / Педро Мартинес справился с тандемом Томаш Махач / Якуб Меншик.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Испания – Чехия – 2:1

  • Пабло Карреньо Буса – Якуб Меншик – 5:7, 4:6
  • Хауме Муньяр – Иржи Легечка – 6:3, 6:4
  • Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Томаш Махач / Якуб Меншик – 7:6 (10:8), 7:6 (10:8)

В полуфинале Кубка Дэвиса Испания сыграет либо против Аргентины, либо против Германии.

Испанцы перед стартом финальной части командного турнира лишились своего лидера Карлоса Алькараса, который получил травму в финале ATP Finals.

Испания впервые с 2019 года сыграет в полуфинале КД. Шесть лет назад Фурия Роха выиграла шестой трофей неофициального чемпионата мира по теннису.

Кубок Дэвиса сборная Испании по теннису сборная Чехии по теннису Марсель Гранольерс Педро Мартинес (теннисист) Пабло Карреньо Буста Томаш Махач Хауме Муньяр Иржи Легечка Якуб Меншик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
