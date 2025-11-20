Испания без Алькараса выбила Чехию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная Испании по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса 2025.

В четвертьфинале испанцы переиграли команду Чехии со счетом 2:1.

В одиночных поединках команды добыли по одной победе. Вначале Якуб Меншик переиграл Пабло Карреньо Бусту, а затем Хауме Муньяр справился с Иржи Легечкой.

Все решилось в парной встрече, в которой испанский дуэт Марсель Гранольерс / Педро Мартинес справился с тандемом Томаш Махач / Якуб Меншик.

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Испания – Чехия – 2:1

Пабло Карреньо Буса – Якуб Меншик – 5:7, 4:6

– 5:7, 4:6 Хауме Муньяр – Иржи Легечка – 6:3, 6:4

– Иржи Легечка – 6:3, 6:4 Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Томаш Махач / Якуб Меншик – 7:6 (10:8), 7:6 (10:8)

В полуфинале Кубка Дэвиса Испания сыграет либо против Аргентины, либо против Германии.

Испанцы перед стартом финальной части командного турнира лишились своего лидера Карлоса Алькараса, который получил травму в финале ATP Finals.

Испания впервые с 2019 года сыграет в полуфинале КД. Шесть лет назад Фурия Роха выиграла шестой трофей неофициального чемпионата мира по теннису.