103-й номер мирового рейтинга впервые за 5 лет выиграл трофей АТР
Ласло Дьере переиграл Себастьяна Баэса в финале турнира АТР 250 в Сантьяго
2 марта состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 250 в Сантьяго, Чили.
В решающем поединке сошлись Ласло Дьере (Сербия, ATP 103) и Себастьян Баэс (Аргентина, ATP 31). Серб одержал победу в трех сетах за 2 часа и 27 минут.
ATP 250 Сантьяго. Грунт. Финал
Ласло Дьере (Сербия) – Себастьян Баэс (Аргентина) [3] – 6:4, 3:6, 7:5
Это была третья встреча соперников. Дьере впервые одолел Баэса.
Ласло выиграл третий трофей в карьере и первый с 2020 года. Он вернется в топ-75 мирового рейтинга. Дьере добыл 150-ю победу в Туре.
Помимо Баэса, Дьере в Сантьяго также прошел Игнасио Бусе, Педро Мартинеса, Жейме Фарию и Франсиско Черундоло.
Баэс прервал винстрик из восьми матчей. До Сантяьго он во второй год подряд выиграл трофей на пятисотнике в Рио-де-Жанейро. К слову, в Чили он также в 2024 стал чемпионом, но защитить титул не сумел.
Djere conquers Santiago! 🏆— Tennis TV (@TennisTV) March 3, 2025
In his 150th win, a 6-4 3-6 7-5 victory over Baez secures Laslo Djere’s first ATP trophy in 5 years!#MovistarChileOpen pic.twitter.com/TOimLfuhjv
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