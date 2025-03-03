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  4. 103-й номер мирового рейтинга впервые за 5 лет выиграл трофей АТР
ATP
03 марта 2025, 03:31 |
55
0

103-й номер мирового рейтинга впервые за 5 лет выиграл трофей АТР

Ласло Дьере переиграл Себастьяна Баэса в финале турнира АТР 250 в Сантьяго

03 марта 2025, 03:31 |
55
0
103-й номер мирового рейтинга впервые за 5 лет выиграл трофей АТР
Getty Images/Global Images Ukraine. Ласло Дьере

2 марта состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 250 в Сантьяго, Чили.

В решающем поединке сошлись Ласло Дьере (Сербия, ATP 103) и Себастьян Баэс (Аргентина, ATP 31). Серб одержал победу в трех сетах за 2 часа и 27 минут.

ATP 250 Сантьяго. Грунт. Финал

Ласло Дьере (Сербия) – Себастьян Баэс (Аргентина) [3] – 6:4, 3:6, 7:5

Это была третья встреча соперников. Дьере впервые одолел Баэса.

Ласло выиграл третий трофей в карьере и первый с 2020 года. Он вернется в топ-75 мирового рейтинга. Дьере добыл 150-ю победу в Туре.

Помимо Баэса, Дьере в Сантьяго также прошел Игнасио Бусе, Педро Мартинеса, Жейме Фарию и Франсиско Черундоло.

Баэс прервал винстрик из восьми матчей. До Сантяьго он во второй год подряд выиграл трофей на пятисотнике в Рио-де-Жанейро. К слову, в Чили он также в 2024 стал чемпионом, но защитить титул не сумел.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ласло Дьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Баэс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ласло Дьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Баэс
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Ласло Дьере Себастьян Баэс ATP Сантьяго
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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