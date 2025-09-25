Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Повреждение голеностопа. Травмированный Алькарас стартовал в Токио
ATP
25 сентября 2025, 14:27 | Обновлено 25 сентября 2025, 14:54
Карлос в двух сетах одолел Себастьяна Баэса – в первой партии испанец брал мед. тайм-аут

Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас из Испании выиграл стартовый матч на турнире ATP 500 в Токио, Япония.

В первом раунде испанец в двух сетах переиграл представителя Аргентины Себастьяна Баэса (АТР 41) за 1 час и 21 минуту.

ATP 500 Токио. Хард, 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:4, 6:2

В пятом гейме первой партии Алькарас получил повреждение голеностопа. Карлос взял медицинский тайм-аут, ему затейповали ногу и он смог продолжить поединок, показав команде, что все хорошо.

В конце первого сета встреча была прервана из-за дождя. Во время паузы испанец заявил, что лодыжка все же его беспокоит и он чувствует, как она опухает. Несмотря на трудности, Карлос все же добыл уверенную победу.

Следующим соперником Карлитоса будет победитель противостояния Зизу Бергс – Алехандро Табило.

Карлос Алькарас (теннисист) Себастьян Баэс ATP Токио травма травма голеностопа фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
