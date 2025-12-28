Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла и 4 команды топ-5 лиг, набравшие 20+ очков в последних 8 турах
28 декабря 2025, 10:07 |
Упомянем команды топ-чемпионатов, которые находятся в феноменальной форме

Астон Вилла и 4 команды топ-5 лиг, набравшие 20+ очков в последних 8 турах
Getty Images/Global Images Ukraine

В последних 8 турах в топ-5 европейских чемпионатах есть только 5 команд, набравших 20+ очков.

Все свои последние 8 матчей выиграли Астон Вилла в АПЛ и Барселона в Ла Лиге, набрав максимальные 24 очка.

По 7 побед и 1 поражению имеют в своем активе Манчестер Сити в АПЛ и Ланс в Лиге 1 – по 21 очку.

Мюнхенская Бавария в Бундеслиге победила в 6 матчах и еще дважды сыграла вничью (20 очков).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством набранных очков в последних 8 турах

  • 24 – Астон Вилла (8 побед)
  • 24 – Барселона (8 побед)
  • 21 – Манчестер Сити (7 побед, 1 поражение)
  • 21 – Ланс (7 побед, 1 поражение)
  • 20 – Бавария (6 побед, 2 ничьи)
Коуч Эвертона сделал важное заявление о будущем Миколенко
статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла Манчестер Сити чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ланс чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария
Сергей Турчак Источник: Instagram
