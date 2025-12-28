Астон Вилла и 4 команды топ-5 лиг, набравшие 20+ очков в последних 8 турах

В последних 8 турах в топ-5 европейских чемпионатах есть только 5 команд, набравших 20+ очков.

Все свои последние 8 матчей выиграли Астон Вилла в АПЛ и Барселона в Ла Лиге, набрав максимальные 24 очка.

По 7 побед и 1 поражению имеют в своем активе Манчестер Сити в АПЛ и Ланс в Лиге 1 – по 21 очку.

Мюнхенская Бавария в Бундеслиге победила в 6 матчах и еще дважды сыграла вничью (20 очков).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством набранных очков в последних 8 турах