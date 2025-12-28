Другие новости28 декабря 2025, 10:07 |
Астон Вилла и 4 команды топ-5 лиг, набравшие 20+ очков в последних 8 турах
Упомянем команды топ-чемпионатов, которые находятся в феноменальной форме
28 декабря 2025, 10:07 |
В последних 8 турах в топ-5 европейских чемпионатах есть только 5 команд, набравших 20+ очков.
Все свои последние 8 матчей выиграли Астон Вилла в АПЛ и Барселона в Ла Лиге, набрав максимальные 24 очка.
По 7 побед и 1 поражению имеют в своем активе Манчестер Сити в АПЛ и Ланс в Лиге 1 – по 21 очку.
Мюнхенская Бавария в Бундеслиге победила в 6 матчах и еще дважды сыграла вничью (20 очков).
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством набранных очков в последних 8 турах
- 24 – Астон Вилла (8 побед)
- 24 – Барселона (8 побед)
- 21 – Манчестер Сити (7 побед, 1 поражение)
- 21 – Ланс (7 побед, 1 поражение)
- 20 – Бавария (6 побед, 2 ничьи)
