Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает первую позицию в мировом рейтинге АТР, травмировался в стартовом матче на турнире ATP 500 в Токио, Япония.

Алькарас получил повреждение голеностопа в пятом гейме поединка против Себастьяна Баэса. После медицинского тайм-аута испанец все же сумел продолжить встречу и в итоге победить со счетом 6:4, 6:2.

После завершения противостояния Карлос коротко высказался о полученной травме:

«Я испугался, не буду врать. Когда я подвигал ногой, я забеспокоился, потому что сначала почувствовал себя не очень хорошо. В первые пять минут я думал, что матч для меня закончился.

Я рад, что смог продолжить игру, показать хороший теннис и закончить матч довольно прилично, довольно хорошо. Я бы сказал, что это был несчастный случай. Думаю, следующие полтора дня будут для меня нелегкими, поэтому я постараюсь восстановиться, сделаю все необходимое, чтобы быть готовым к следующему раунду, постараюсь играть и показать уровень, достаточный для участия в соревнованиях».

Следующим соперником Алькараса в Токио будет бельгиец Зизу Бергс.

ВИДЕО. Момент, когда первая ракетка мира Алькарас получил травму в Токио

Видеообзор матча