Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Момент, когда первая ракетка мира Алькарас получил травму в Токио
ATP
25 сентября 2025, 14:54 |
280
0

ВИДЕО. Момент, когда первая ракетка мира Алькарас получил травму в Токио

Карлос все же сумел выиграть стартовый матч на пятисотнике, одолев Себастьяна Баэса

25 сентября 2025, 14:54 |
280
0
ВИДЕО. Момент, когда первая ракетка мира Алькарас получил травму в Токио

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает первую позицию в мировом рейтинге АТР, травмировался в стартовом матче на турнире ATP 500 в Токио, Япония.

Алькарас получил повреждение голеностопа в пятом гейме поединка против Себастьяна Баэса. После медицинского тайм-аута испанец все же сумел продолжить встречу и в итоге победить со счетом 6:4, 6:2.

После завершения противостояния Карлос коротко высказался о полученной травме:

«Я испугался, не буду врать. Когда я подвигал ногой, я забеспокоился, потому что сначала почувствовал себя не очень хорошо. В первые пять минут я думал, что матч для меня закончился.

Я рад, что смог продолжить игру, показать хороший теннис и закончить матч довольно прилично, довольно хорошо. Я бы сказал, что это был несчастный случай. Думаю, следующие полтора дня будут для меня нелегкими, поэтому я постараюсь восстановиться, сделаю все необходимое, чтобы быть готовым к следующему раунду, постараюсь играть и показать уровень, достаточный для участия в соревнованиях».

Следующим соперником Алькараса в Токио будет бельгиец Зизу Бергс.

ВИДЕО. Момент, когда первая ракетка мира Алькарас получил травму в Токио

Видеообзор матча

По теме:
ФОТО. Повреждение голеностопа. Травмированный Алькарас стартовал в Токио
Рейтинг ATP. Без изменений в топ-10. Победитель в Ченду прибавил 40 позиций
Зверев подвел Европу. Определены обладатели Кубка Лейвера 2025
Карлос Алькарас (теннисист) видео теннисные видеообзоры Себастьян Баэс травма травма голеностопа ATP Токио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Синнер разгромил Чилича на старте турнира ATP 500 в Пекине
Теннис | 25 сентября 2025, 15:35 0
Синнер разгромил Чилича на старте турнира ATP 500 в Пекине
Синнер разгромил Чилича на старте турнира ATP 500 в Пекине

Второй номер рейтинга ATP в двух сетах одолел Марина в первом раунде пятисотника в Китае

Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Футбол | 25 сентября 2025, 14:28 14
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?

Алексей Сливченко анализирует ситуацию со слухами вокруг главного тренера сборной Украины

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25.09.2025, 06:05
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25.09.2025, 07:08
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Футбол | 25.09.2025, 02:25
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 33
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
24.09.2025, 12:05
Волейбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 9
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 12
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем