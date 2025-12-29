Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украинский тренер: «Футбол в Азербайджане на высоком уровне»

Андрей Демченко будет работать в амбициозном проекте

Украинский коуч Андрей Демченко прокомментировал свое назначение главным тренером азербайджанского «Араза».

– От кого поступило предложение возглавить «Араз»?

– «Араз» искал нового тренера и нашел контакт с моим агентом Мамукой Ломидзе – звезды сошлись, и мы договорились. Как раз 1 декабря заканчивался мой контракт с казахстанским клубом «Женис».

– Ваш уход из астанинского клуба не связан с предложением из Азербайджана?

– Нет. У нас была договоренность, что по желанию я мог бы продлить соглашение. Но поступило предложение от «Араза», мы его обсудили, стало интересно. Азербайджан – динамично развивающаяся страна, футбол на высоком уровне по сравнению с постсоветскими странами. Я увидел большие перспективы, поэтому продолжил консультации по возможному сотрудничеству, и в итоге мы пришли к соглашению».

– С кем советовались из украинских футболистов и тренеров, которые здесь работают или работали?

– Да, говорил с Романом Григорчуком. Также поддерживаю связь с Виталием Вернидубом, который входит в тренерский штаб «Нефтчи». Он играл в «Габале», у него остались хорошие впечатления об азербайджанском футболе.

– Будете ли производить изменения во время зимнего трансферного окна?

– У меня уже есть определенный план работы и того, что я должен сделать. Я не вижу большой необходимости делать изменения. Чтобы ломать, много ума не надо, лучше попытаться сделать что-то лучше с этим составом. Материала для этого достаточно.

– Руководство «Араза» довольно амбициозное. Какие задачи перед вами поставили на вторую половину сезона?

– Попасть в зону еврокубков. Это значит, что будем бороться за первую тройку. Плюс есть еще Кубок.

чемпионат Азербайджана по футболу Андрей Демченко Араз Нахичевань
Иван Чирко Источник: Azerisport.com
