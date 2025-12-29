Эксперт: «Оба? Шахтеру где-то не хватало такого мощного нападающего»

Бывший защитник «Шахтера» Александр Сопко рассказал, зачем «горняки» приобрели в ЛНЗ Проспера Оба:

«В данный момент Проспера купили для конкуренции внутри команды. У «Шахтера» достаточно людей в атаке, но это молодежь. А вот Проспер имеет немного больше опыта и физически более мощный. Чтобы понимать, в ЛНЗ нигериец имел полное доверие от тренера, был лидером, находился в отличной форме и рос буквально на глазах. В то же время в «Шахтере» его ждет серьезная конкуренция, и интересно будет посмотреть, как он поведет себя после 1-2 неудачных игр.

Как бы там ни было, но я жду от Проспера голов и командной игры. У него есть сильные стороны, и возможно, «Шахтеру» где-то не хватало такого мощного и трудолюбивого нападающего».