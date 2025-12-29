Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Оба? Шахтеру где-то не хватало такого мощного нападающего»
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 16:31 |
195
1

Эксперт: «Оба? Шахтеру где-то не хватало такого мощного нападающего»

Александр Сопко прокомментировал трансфер нападающего ЛНЗ

29 декабря 2025, 16:31 |
195
1 Comments
Эксперт: «Оба? Шахтеру где-то не хватало такого мощного нападающего»
ФК Шахтер. Проспер Оба

Бывший защитник «Шахтера» Александр Сопко рассказал, зачем «горняки» приобрели в ЛНЗ Проспера Оба:

«В данный момент Проспера купили для конкуренции внутри команды. У «Шахтера» достаточно людей в атаке, но это молодежь. А вот Проспер имеет немного больше опыта и физически более мощный. Чтобы понимать, в ЛНЗ нигериец имел полное доверие от тренера, был лидером, находился в отличной форме и рос буквально на глазах. В то же время в «Шахтере» его ждет серьезная конкуренция, и интересно будет посмотреть, как он поведет себя после 1-2 неудачных игр.

Как бы там ни было, но я жду от Проспера голов и командной игры. У него есть сильные стороны, и возможно, «Шахтеру» где-то не хватало такого мощного и трудолюбивого нападающего».

Ранее Василий Каюк отметил вклад Проспера Оба в успехи команды в первой части сезона УПЛ.

По теме:
Как работает Академия ЛНЗ. Кто кует кадры для сенсационного лидера УПЛ
Сопко назвал игрока Шахтера, который сумел заменить Степаненко
Экс-игрок Шахтера рассказал, какие изменения внес Туран в игру команды
Александр Сопко Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Проспер Оба Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: UA-Football
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки
Футбол | 29 декабря 2025, 15:44 1
Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки
Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки

Каталонский клуб экстренно ищет замену травмированному Андреасу Кристенсену

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 декабря 2025, 08:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29.12.2025, 15:59
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
Футбол | 28.12.2025, 23:15
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Бокс | 29.12.2025, 09:07
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Деда Крутой
Вот бараны ЛНЗ, сэло, есть сэло. имея возможность занять призовые места, попасть на Евро кубки, где после игр, цена на Проспера взлетела бы в сотни раз, а сейчас, во втором круге, сядут в середину таблицы, если не хуже.
Ответить
0
Популярные новости
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 1
Бокс
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 3
Футбол
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 40
Футбол
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
27.12.2025, 21:03 4
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем