Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 17:02
Гендиректор ЛНЗ про Оба: «Редко мы встречаем таких легионеров»

Каюк поблагодарил игрока атаки

ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк отметил вклад форварда Проспера Оба в успехи команды в первой части сезона УПЛ.

«За три тура до конца мы знали, что Проспер покидает нас. Но нужно помнить, что мы Полесье обыграли без Оба, Зарю обыграли без Оба. Нужно помнить, что он во многом должен быть благодарен команде. Для него создавала моменты команда. И еще игра в обороне. Сколько мы матчей не пропускали вообще. И если бы пропускали, то еще нужно посмотреть, на каком месте мы бы были в таблице».

«Мы благодарены Просперу за его профессионализм. Даже тогда, когда он уже знал о переходе в Шахтер, то не снизил к себе требования и продолжал работать на том же уровне. Редко мы встречаем легионеров, которые так профессионально себя ведут», – сказал Каюк.

Клуб продал Оба в Шахтер.

Рідко зустрічаємо таких продажних Так склались умови в Черкасах ідеально , але в шлактарі не заграє
