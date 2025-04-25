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ATP
25 апреля 2025, 10:58 | Обновлено 25 апреля 2025, 11:01
480
0

ВИДЕО. Теннисисты вроде бы собираются, но так и не жмут друг другу руку

Маттиа Беллуччи и Дамир Джумхур ограничились рукопожатием с судьей

25 апреля 2025, 10:58 | Обновлено 25 апреля 2025, 11:01
480
0
ВИДЕО. Теннисисты вроде бы собираются, но так и не жмут друг другу руку
Getty Images/Global Images Ukraine. Дамир Джумхур

24 апреля в первом раунде грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде, состоялся напряженный поединок между Маттиа Беллуччи (Италия, ATP 66) и Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина, ATP 63).

Боснийский теннисист сумел переломить ход встречи и одержал победу в трех сетах – 4:6, 6:4, 6:2 за 2 часа и 36 минут. Благодаря этой победе Джумхур заработал право сыграть против Себастьяна Баэса (Аргентина, ATP 33) за выход в 1/16 финала. Однако матч запомнился не только борьбой на корте, но и психологическим напряжением между соперниками.

Беллуччи выполнил подачу снизу, которая стала эйсом, но Джумхур пришел в ярость, оспаривая розыгрыш. Он утверждал, что не был готов к подаче и даже не смотрел на соперника в момент ее выполнения. Тем не менее, судья на вышке засчитал очко итальянцу.

После завершения матча, когда настал момент традиционного рукопожатия у сетки, Джумхур первым подошел, но Беллуччи отказался пожимать ему руку. Когда итальянец развернулся и позже сделал жест навстречу, босниец на этот раз проигнорировал его.

В итоге оба игрока ограничились рукопожатием с судьей и отправились на свои скамейки. Можно с уверенностью сказать, что в совместный отпуск они точно не поедут.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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