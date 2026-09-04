Стали известны все пары 1/16 финала US Open 2026 у мужчин
Именитый француз Гаэль Монфис провел последний матч в карьере на турнирах Grand Slam
На Открытом чемпионате США 2026 определены все пары 1/16 финала в мужском одиночном разряде.
В ночь на 4 сентября завершились все поединки второго раунда в верхней части сетки.
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Именитый французский теннисист Гаэль Монфис провел последний матч в карьере на турнирах Grand Slam, уступив Лернеру Тьену.
Первый сеяный US Open Александр Зверев одержал непростую пятисетовую победу над Кантентом Алисом. Далее Зверев встретится с 25-м сеяным Алехандро Табило.
Прошлогодний полуфиналист американского мейджора Феликс Оже-Альяссим неожиданно уступил Карену Хачанову.
Днем ранее прошли встречи 2-го круга в нижней части сетки, по итогам которых, в частности, дальше прошел и третий номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас.
За два раунда USO-2026 покинуло три игрока топ-10 – Феликс Оже-Альяссим (АТР 4), Новак Джокович (АТР 5) и Алекс де Минаур (АТР 7). Неожиданно быстро из мейджора также вылетели Рафаэль Ходар (АТР 13), Лоренцо Музетти (АТР 14) и Брендон Накашима (АТР 17).
US Open 2026. 1/32 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Кантен Алис – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:3
Алексей Попырин [WC] – Алехандро Табило [25] – 6:2, 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 2:6
Лучано Дардери [21] – Далибор Сврчина [Q] – 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4
Дейн Суини [WC] – Лоренцо Музетти [13] – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2
Бу Юнчаокете [LL] – Майкл Чжен [WC] – 3:6, 6:2, 2:6, 3:6
Закари Свайда – Артур Геа [LL] – 7:5, 3:6, 2:6, 2:6
Зизу Бергс [21] – Йеспер Де Йонг – 7:5, 1:6, 6:2, 7:6 (7:2)
Ботик ван де Зандсхульп – Алекс де Минаур [6] – 6:4. 7:5, 6:2
Феликс Оже-Альяссим [3] – Карен Хачанов – 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, 2:6
Бенжамен Бонзи – Игнасио Бусе [32] – 6:2, 7:6 (7:4), 6:0
Якуб Меншик [17] – Юрий Родионов – 6:3, 3:6, 6:2, 6:3
Гаэль Монфис [WC] – Лернер Тьен [14] – 3:6, 4:6, 3:6
Тейлор Фритц [9] – Маттиа Беллуччи – 6:0, 6:1, 6:1
Ян-Леннард Штруфф – Франсиско Черундоло [24] – 7:5, 5:7, 6:4, 2:6, 3:6
Алекс Блокс [28] – Марко Трунгеллити – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
Тристан Скулкейт [Q] – Флавио Коболли [5] – 6:3, 3:6, 4:6, 5:7
US Open 2026. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Алехандро Табило [25]
Лучано Дардери [21] – Дейн Суини [WC]
Майкл Чжен [WC] – Артур Геа [LL]
Зизу Бергс [21] – Ботик ван де Зандсхульп
Карен Хачанов – Бенжамен Бонзи
Якуб Меншик [17] – Лернер Тьен [14]
Тейлор Фритц [9] – Франсиско Черундоло [24]
Алекс Блокс [28] – Флавио Коболли [5]
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [7] – Артур Риндеркнеш [26]
Валентен Вашеро [22] – Фрэнсис Тиафо [11]
Алекс Микельсен – Даниэль Мерида Агилар
Томас Мартин Этчеверри [27] – Мариано Навоне
Бен Шелтон [8] – Денис Шаповалов
Иржи Легечка [18] – Стефанос Циципас
Александр Бублик [15] – Томми Пол [20]
У Ибин – Карлос Алькарас [2]
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