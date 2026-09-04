Стали известны все пары 1/16 финала US Open 2026 у мужчин

На Открытом чемпионате США 2026 определены все пары 1/16 финала в мужском одиночном разряде.

В ночь на 4 сентября завершились все поединки второго раунда в верхней части сетки.

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Именитый французский теннисист Гаэль Монфис провел последний матч в карьере на турнирах Grand Slam, уступив Лернеру Тьену.

Первый сеяный US Open Александр Зверев одержал непростую пятисетовую победу над Кантентом Алисом. Далее Зверев встретится с 25-м сеяным Алехандро Табило.

Прошлогодний полуфиналист американского мейджора Феликс Оже-Альяссим неожиданно уступил Карену Хачанову.

Днем ранее прошли встречи 2-го круга в нижней части сетки, по итогам которых, в частности, дальше прошел и третий номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас.

За два раунда USO-2026 покинуло три игрока топ-10 – Феликс Оже-Альяссим (АТР 4), Новак Джокович (АТР 5) и Алекс де Минаур (АТР 7). Неожиданно быстро из мейджора также вылетели Рафаэль Ходар (АТР 13), Лоренцо Музетти (АТР 14) и Брендон Накашима (АТР 17).

US Open 2026. 1/32 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Кантен Алис – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:3

Алексей Попырин [WC] – Алехандро Табило [25] – 6:2, 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 2:6

Лучано Дардери [21] – Далибор Сврчина [Q] – 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

Дейн Суини [WC] – Лоренцо Музетти [13] – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

Бу Юнчаокете [LL] – Майкл Чжен [WC] – 3:6, 6:2, 2:6, 3:6

Закари Свайда – Артур Геа [LL] – 7:5, 3:6, 2:6, 2:6

Зизу Бергс [21] – Йеспер Де Йонг – 7:5, 1:6, 6:2, 7:6 (7:2)

Ботик ван де Зандсхульп – Алекс де Минаур [6] – 6:4. 7:5, 6:2

Феликс Оже-Альяссим [3] – Карен Хачанов – 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, 2:6

Бенжамен Бонзи – Игнасио Бусе [32] – 6:2, 7:6 (7:4), 6:0

Якуб Меншик [17] – Юрий Родионов – 6:3, 3:6, 6:2, 6:3

Гаэль Монфис [WC] – Лернер Тьен [14] – 3:6, 4:6, 3:6

Тейлор Фритц [9] – Маттиа Беллуччи – 6:0, 6:1, 6:1

Ян-Леннард Штруфф – Франсиско Черундоло [24] – 7:5, 5:7, 6:4, 2:6, 3:6

Алекс Блокс [28] – Марко Трунгеллити – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Тристан Скулкейт [Q] – Флавио Коболли [5] – 6:3, 3:6, 4:6, 5:7

US Open 2026. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Алехандро Табило [25]

Лучано Дардери [21] – Дейн Суини [WC]

Майкл Чжен [WC] – Артур Геа [LL]

Зизу Бергс [21] – Ботик ван де Зандсхульп

Карен Хачанов – Бенжамен Бонзи

Якуб Меншик [17] – Лернер Тьен [14]

Тейлор Фритц [9] – Франсиско Черундоло [24]

Алекс Блокс [28] – Флавио Коболли [5]

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [7] – Артур Риндеркнеш [26]

Валентен Вашеро [22] – Фрэнсис Тиафо [11]

Алекс Микельсен – Даниэль Мерида Агилар

Томас Мартин Этчеверри [27] – Мариано Навоне

Бен Шелтон [8] – Денис Шаповалов

Иржи Легечка [18] – Стефанос Циципас

Александр Бублик [15] – Томми Пол [20]

У Ибин – Карлос Алькарас [2]