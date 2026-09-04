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  4. Стали известны все пары 1/16 финала US Open 2026 у мужчин
US Open
04 сентября 2026, 13:25 |
420
0

Стали известны все пары 1/16 финала US Open 2026 у мужчин

Именитый француз Гаэль Монфис провел последний матч в карьере на турнирах Grand Slam

04 сентября 2026, 13:25 |
420
0
Стали известны все пары 1/16 финала US Open 2026 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
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На Открытом чемпионате США 2026 определены все пары 1/16 финала в мужском одиночном разряде.

В ночь на 4 сентября завершились все поединки второго раунда в верхней части сетки.

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Именитый французский теннисист Гаэль Монфис провел последний матч в карьере на турнирах Grand Slam, уступив Лернеру Тьену.

Первый сеяный US Open Александр Зверев одержал непростую пятисетовую победу над Кантентом Алисом. Далее Зверев встретится с 25-м сеяным Алехандро Табило.

Прошлогодний полуфиналист американского мейджора Феликс Оже-Альяссим неожиданно уступил Карену Хачанову.

Днем ранее прошли встречи 2-го круга в нижней части сетки, по итогам которых, в частности, дальше прошел и третий номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас.

За два раунда USO-2026 покинуло три игрока топ-10 – Феликс Оже-Альяссим (АТР 4), Новак Джокович (АТР 5) и Алекс де Минаур (АТР 7). Неожиданно быстро из мейджора также вылетели Рафаэль Ходар (АТР 13), Лоренцо Музетти (АТР 14) и Брендон Накашима (АТР 17).

US Open 2026. 1/32 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Кантен Алис – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:3
Алексей Попырин [WC] – Алехандро Табило [25] – 6:2, 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 2:6

Лучано Дардери [21] – Далибор Сврчина [Q] – 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4
Дейн Суини [WC] – Лоренцо Музетти [13] – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

Бу Юнчаокете [LL] – Майкл Чжен [WC] – 3:6, 6:2, 2:6, 3:6
Закари Свайда – Артур Геа [LL] – 7:5, 3:6, 2:6, 2:6

Зизу Бергс [21] – Йеспер Де Йонг – 7:5, 1:6, 6:2, 7:6 (7:2)
Ботик ван де Зандсхульп – Алекс де Минаур [6] – 6:4. 7:5, 6:2

Феликс Оже-Альяссим [3] – Карен Хачанов – 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, 2:6
Бенжамен Бонзи – Игнасио Бусе [32] – 6:2, 7:6 (7:4), 6:0

Якуб Меншик [17] – Юрий Родионов – 6:3, 3:6, 6:2, 6:3
Гаэль Монфис [WC] – Лернер Тьен [14] – 3:6, 4:6, 3:6

Тейлор Фритц [9] – Маттиа Беллуччи – 6:0, 6:1, 6:1
Ян-Леннард Штруфф – Франсиско Черундоло [24] – 7:5, 5:7, 6:4, 2:6, 3:6

Алекс Блокс [28] – Марко Трунгеллити – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
Тристан Скулкейт [Q] – Флавио Коболли [5] – 6:3, 3:6, 4:6, 5:7

US Open 2026. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Алехандро Табило [25]
Лучано Дардери [21] – Дейн Суини [WC]

Майкл Чжен [WC] – Артур Геа [LL]
Зизу Бергс [21] – Ботик ван де Зандсхульп

Карен Хачанов – Бенжамен Бонзи
Якуб Меншик [17] – Лернер Тьен [14]

Тейлор Фритц [9] – Франсиско Черундоло [24]
Алекс Блокс [28] – Флавио Коболли [5]

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [7] – Артур Риндеркнеш [26]
Валентен Вашеро [22] – Фрэнсис Тиафо [11]

Алекс Микельсен – Даниэль Мерида Агилар
Томас Мартин Этчеверри [27] – Мариано Навоне

Бен Шелтон [8] – Денис Шаповалов
Иржи Легечка [18] – Стефанос Циципас

Александр Бублик [15] – Томми Пол [20]
У Ибин – Карлос Алькарас [2]

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Бу Юнчаокете Марко Трунгеллити Александр Зверев Кантен Алис Алексей Попырин Алехандро Табило Лучано Дардери Далибор Сврчина Дэйн Суини Лоренцо Музетти Майкл Чжен Артур Хеа Зизу Бергс Йеспер де Йонг Ботик ван де Зандсхулп Алекс де Минаур Феликс Оже-Альяссим Карен Хачанов Бенжамен Бонзи Якуб Меншик Юрий Родионов Гаэль Монфис Лернер Тьен Тейлор Фритц Маттиа Беллуччи Ян-Леннард Штруфф Франсиско Черундоло Александер Блокс Флавио Коболли Даниил Медведев Артур Риндеркнеш Валентен Вашеро Фрэнсис Тиафо Алекс Микельсен Даниэль Мерида Агилар Томас Мартин Этчеверри Мариано Навоне Бен Шелтон Денис Шаповалов Иржи Легечка Стефанос Циципас Александр Бублик Томми Пол У Ибин Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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