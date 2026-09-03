Стала известна половина пар 1/16 финала US Open 2026 у мужчин
Карлос Алькарас продолжает защиту трофея, переиграв во 2-м раунде Жайме Фарию
На Открытом чемпионате США 2026 определена половина пар 1/16 финала в мужском одиночном разряде.
Третий номер мирового рейтинга и действующий победитель мейджора Карлос Алькарас во втором раунде переиграл Жайме Фарию. Далее испанец поборется с У Ибином.
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Чемпион Мастерса в Монреале и восьмой сеяный US Open Бен Шелтон одолел Хуберта Хуркача. Следующим соперником американца будет Денис Шаповалов.
В 1/16 финала сойдутся Иржи Легечка и Стефанос Циципас – чех выбил Тоби Самуэля, а грек справился с Ллойдом Харрисом.
Вечером 3 сентября и в ночь на 4 число на US Open пройдут поединки второго круга в верхней части сетки.
US Open 2026. 1/32 финала
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [7] – Себастьян Горзны [WC] – 6:1, 6:3, 7:5
Хауме Муньяр – Артур Риндеркнеш [26] – 6:7 (4:7), 2:6, 5:7
Валентен Вашеро [22] – Камил Майхжак – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2
Рэй Сакамото [Q] – Фрэнсис Тиафо [11] – 3:6, 6:7 (2:7), 5:7
Брендон Накашима [16] – Алекс Микельсен – 3:6, 4:6, 4:6
Даниэль Мерида Агилар – Андрей Рублев [23] – 6:7 (3:7), 6:2, 6:4, 6:4
Томас Мартин Этчеверри [27] – Джейкоб Фирнли [LL] – 6:3, 6:3, 3:6, 6:3
Маттео Берреттини – Мариано Навоне – 6:3, 3:6, 4:6, 6:7 (4:7)
Бен Шелтон [8] – Хуберт Хуркач – 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 7:5
Денис Шаповалов – Люка ван Аш – 6:0, 6:4, 7:6 (7:4)
Иржи Легечка [18] – Тоби Самуэль [Q] – 6:4, 6:2, 6:4
Ллойд Харрис [Q] – Стефанос Циципас – 7:6 (7:1), 3:6, 6:7 (4:7), 4:6
Александр Бублик [15] – Адриан Маннарино – 6:3, 6:1, 6:1
Дино Прижмич – Томми Пол [20] – 2:6, 3:6, 7:5, 4:6
Джеймс Дакворт – У Ибин – 5:7, 3:6, 1:6
Жайме Фария – Карлос Алькарас [2] – 6:4, 0:6, 3:6, 2:6
US Open 2026. 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [7] –
Валентен Вашеро [22] – Фрэнсис Тиафо [11]
Алекс Микельсен – Даниэль Мерида Агилар
Томас Мартин Этчеверри [27] – Мариано Навоне
Бен Шелтон [8] – Денис Шаповалов
Иржи Легечка [18] – Стефанос Циципас
Александр Бублик [15] – Томми Пол [20]
У Ибин – Карлос Алькарас [2]
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