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  4. Стала известна половина пар 1/16 финала US Open 2026 у мужчин
US Open
03 сентября 2026, 10:41 | Обновлено 03 сентября 2026, 10:43
167
0

Стала известна половина пар 1/16 финала US Open 2026 у мужчин

Карлос Алькарас продолжает защиту трофея, переиграв во 2-м раунде Жайме Фарию

03 сентября 2026, 10:41 | Обновлено 03 сентября 2026, 10:43
167
0
Стала известна половина пар 1/16 финала US Open 2026 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
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На Открытом чемпионате США 2026 определена половина пар 1/16 финала в мужском одиночном разряде.

Третий номер мирового рейтинга и действующий победитель мейджора Карлос Алькарас во втором раунде переиграл Жайме Фарию. Далее испанец поборется с У Ибином.

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Чемпион Мастерса в Монреале и восьмой сеяный US Open Бен Шелтон одолел Хуберта Хуркача. Следующим соперником американца будет Денис Шаповалов.

В 1/16 финала сойдутся Иржи Легечка и Стефанос Циципас – чех выбил Тоби Самуэля, а грек справился с Ллойдом Харрисом.

Вечером 3 сентября и в ночь на 4 число на US Open пройдут поединки второго круга в верхней части сетки.

US Open 2026. 1/32 финала

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [7] – Себастьян Горзны [WC] – 6:1, 6:3, 7:5
Хауме Муньяр – Артур Риндеркнеш [26] – 6:7 (4:7), 2:6, 5:7

Валентен Вашеро [22] – Камил Майхжак – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2
Рэй Сакамото [Q] – Фрэнсис Тиафо [11] – 3:6, 6:7 (2:7), 5:7

Брендон Накашима [16] – Алекс Микельсен – 3:6, 4:6, 4:6
Даниэль Мерида Агилар – Андрей Рублев [23] – 6:7 (3:7), 6:2, 6:4, 6:4

Томас Мартин Этчеверри [27] – Джейкоб Фирнли [LL] – 6:3, 6:3, 3:6, 6:3
Маттео Берреттини – Мариано Навоне – 6:3, 3:6, 4:6, 6:7 (4:7)

Бен Шелтон [8] – Хуберт Хуркач – 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 7:5
Денис Шаповалов – Люка ван Аш – 6:0, 6:4, 7:6 (7:4)

Иржи Легечка [18] – Тоби Самуэль [Q] – 6:4, 6:2, 6:4
Ллойд Харрис [Q] – Стефанос Циципас – 7:6 (7:1), 3:6, 6:7 (4:7), 4:6

Александр Бублик [15] – Адриан Маннарино – 6:3, 6:1, 6:1
Дино Прижмич – Томми Пол [20] – 2:6, 3:6, 7:5, 4:6

Джеймс Дакворт – У Ибин – 5:7, 3:6, 1:6
Жайме Фария – Карлос Алькарас [2] – 6:4, 0:6, 3:6, 2:6

US Open 2026. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [7] – Артур Риндеркнеш [26]
Валентен Вашеро [22] – Фрэнсис Тиафо [11]

Алекс Микельсен – Даниэль Мерида Агилар
Томас Мартин Этчеверри [27] – Мариано Навоне

Бен Шелтон [8] – Денис Шаповалов
Иржи Легечка [18] – Стефанос Циципас

Александр Бублик [15] – Томми Пол [20]
У Ибин – Карлос Алькарас [2]

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Камил Майхжак Даниил Медведев Хауме Муньяр Артур Риндеркнеш Валентен Вашеро Фрэнсис Тиафо Брэндон Накашима Алекс Микельсен Даниэль Мерида Агилар Андрей Рублев Томас Мартин Этчеверри Джейкоб Фирнли Маттео Берреттини Мариано Навоне Бен Шелтон Хуберт Хуркач Денис Шаповалов Люка Ван Аш Иржи Легечка Ллойд Харрис Стефанос Циципас Александр Бублик Адриан Маннарино Дино Прижмич Томми Пол Джеймс Дакворт У Ибин Жайме Фария Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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