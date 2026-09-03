ВИДЕО. Алькарас отдал 72-й ракетке первый сет, но с камбеком вышел в R3 USO

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде испанец в четырех сетах переиграл Жайме Фарию (Португалия, ATP 72) за 2 часа и 41 минуту.

US Open 2026. 1/32 финала

Жайме Фария (Португалия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:4, 0:6, 3:6, 2:6

После проигранной первой партии Карлитос отдал лишь одну свою подачу.

Алькарас стартовал на US Open с победы над Романом Сафиуллиным. Его следующим соперником будет представитель Китая У Ибин (ATP 113).

Карлос проводит первый турнир после пятимесячной паузы, во время которой восстанавливался от травмы запястья, полученной на пятисотнике в Барселоне в апреле этого года.

Алькарас в шестой раз выступает на кортах Нью-Йорка и проведет пятый матч 3-го круга. Его лучшим результатом на мейджоре в США является выигранные трофеи в 2022 и 2025 годах.

В возрасте 23 лет и 117 дней на момент начала турнира Алькарас стал самым молодым теннисистом, одержавшим 16 побед подряд на Grand Slam, со времён Рафаэля Надаля, которому на US Open 2008 было 22 года и 83 дня.

Карлос превзошел Надаля: теперь его процент побед на слэмах за карьеру составляет 87,74% (93 победы – 13 поражений). Среди игроков в Открытой эре он уступает по этому показателю только Бьорну Боргу (при минимуме в 10 сыгранных матчей) – 89.81%.

Видеообзор матча

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