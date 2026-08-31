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US Open
31 августа 2026, 22:55 | Обновлено 31 августа 2026, 23:06
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Возвращение чемпиона. Алькарас успешно начал защиту трофея на US Open

Карлос обыграл Романа Сафиуллина в первом раунде мейджора в США

31 августа 2026, 22:55 | Обновлено 31 августа 2026, 23:06
240
0
Возвращение чемпиона. Алькарас успешно начал защиту трофея на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
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Действующий чемпион, испанец Карлос Алькарас (ATP 3) успешно стартовал на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде американского мейджора Алькарас выбил нейтрала Романа Сафиуллина (ATP 99) в трех сетах за 2 часа и 22 минуты – 6:4, 6:4, 6:4.

Это было третье очное противостояние соперников. Карлос во второй раз одолел Романа.

Испанец вернулся в Тур спустя пять месяцев отсутствия из-за травмы запястья, которую он получил еще в апреле на пятисотнике в Барселоне.

Во втором раунде американского мейджора действующий чемпион сыграет с португальцем Жайме Фария.

US Open 2026. Хард, 1/64 финала

Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 4:6, 4:6

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Карлос Алькарас (теннисист) Роман Сафиуллин US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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