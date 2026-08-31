Возвращение чемпиона. Алькарас успешно начал защиту трофея на US Open

Действующий чемпион, испанец Карлос Алькарас (ATP 3) успешно стартовал на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде американского мейджора Алькарас выбил нейтрала Романа Сафиуллина (ATP 99) в трех сетах за 2 часа и 22 минуты – 6:4, 6:4, 6:4.

Это было третье очное противостояние соперников. Карлос во второй раз одолел Романа.

Испанец вернулся в Тур спустя пять месяцев отсутствия из-за травмы запястья, которую он получил еще в апреле на пятисотнике в Барселоне.

Во втором раунде американского мейджора действующий чемпион сыграет с португальцем Жайме Фария.

US Open 2026. Хард, 1/64 финала

Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 4:6, 4:6

Фотогалерея матча

Back like he never left 🙌@carlosalcaraz kickstarts his 2026 #USOpen campaign with a straight sets win over Safiullin 💪 pic.twitter.com/QHLW8dnqGb — ATP Tour (@atptour) August 31, 2026