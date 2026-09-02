Испанец выбил Рублева из US Open и впервые вышел в 1/16 финала Grand Slam

Испанский теннисист Даниэль Мерида Агилар (АТР 39) вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде испанец в четырех сетах переиграл «нейтрального» Андрея Рублева (АТР 24) за 2 часа и 48 минут.

US Open 2026. 1/32 финала

Даниэль Мерида Агилар (Испания) – Андрей Рублева [23] – 6:7 (3:7), 6:2, 6:4, 6:4

Помимо Рублева, Агилар на US Open также одолел Мартона Фучовича. Его следующим соперником будет Алекс Микельсен (США, ATP 46), который в 1/32 финала выиграл у Брендона Накашимы (США, ATP 17).

Агилар впервые выступает в основной сетке мейджора в Нью-Йорке и впервые в карьере вышел в 1/16 финала турнира Grand Slam.

Даниэль Мерида, обыграв Рублева, одержал крупнейшую победу в карьере.

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