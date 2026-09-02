Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Испанец выбил Рублева из US Open и впервые вышел в 1/16 финала Grand Slam
US Open
02 сентября 2026, 21:03 | Обновлено 02 сентября 2026, 21:11
278
1

Испанец выбил Рублева из US Open и впервые вышел в 1/16 финала Grand Slam

Даниэль Мерида Агилар в четырех сетах одолел «нейтрала» в матче второго раунда мейджора

02 сентября 2026, 21:03 | Обновлено 02 сентября 2026, 21:11
278
1 Comments
Испанец выбил Рублева из US Open и впервые вышел в 1/16 финала Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Мерида Агилар
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Испанский теннисист Даниэль Мерида Агилар (АТР 39) вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде испанец в четырех сетах переиграл «нейтрального» Андрея Рублева (АТР 24) за 2 часа и 48 минут.

US Open 2026. 1/32 финала

Даниэль Мерида Агилар (Испания) – Андрей Рублева [23] – 6:7 (3:7), 6:2, 6:4, 6:4

Помимо Рублева, Агилар на US Open также одолел Мартона Фучовича. Его следующим соперником будет Алекс Микельсен (США, ATP 46), который в 1/32 финала выиграл у Брендона Накашимы (США, ATP 17).

Агилар впервые выступает в основной сетке мейджора в Нью-Йорке и впервые в карьере вышел в 1/16 финала турнира Grand Slam.

Даниэль Мерида, обыграв Рублева, одержал крупнейшую победу в карьере.

Инфографика

По теме:
Марта Костюк – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Слоан Стивенс. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала US Open
ВИДЕО. Game Set Ukraine анонсирует матчи Свитолиной и Костюк в R2 US Open
Даниэль Мерида Агилар Андрей Рублев US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор Малиновского решил опозориться на весь мир
Футбол | 02 сентября 2026, 18:48 12
Трабзонспор Малиновского решил опозориться на весь мир
Трабзонспор Малиновского решил опозориться на весь мир

Клуб отправится играть в россию

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 31.08–06.09
Теннис | 02 сентября 2026, 18:10 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 31.08–06.09
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 31.08–06.09

Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

Мозес ИТАУМА: «Мне не стоит так говорить об Усике»
Бокс | 02.09.2026, 03:42
Мозес ИТАУМА: «Мне не стоит так говорить об Усике»
Мозес ИТАУМА: «Мне не стоит так говорить об Усике»
Динамо покупает футболиста после фиаско от Буковины. Контракт на пять лет
Футбол | 02.09.2026, 11:30
Динамо покупает футболиста после фиаско от Буковины. Контракт на пять лет
Динамо покупает футболиста после фиаско от Буковины. Контракт на пять лет
Гуцуляк выбрал себе новый клуб и отправился на медосмотр, – источник
Футбол | 02.09.2026, 07:02
Гуцуляк выбрал себе новый клуб и отправился на медосмотр, – источник
Гуцуляк выбрал себе новый клуб и отправился на медосмотр, – источник
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Рубль обійдется без доларів
Ответить
0
Популярные новости
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
01.09.2026, 06:23 34
Футбол
Усик – третий. Определен лучший боксер в истории Украины
Усик – третий. Определен лучший боксер в истории Украины
02.09.2026, 05:12 14
Бокс
Вратарский провал. Буковина сенсационно разгромила Динамо
Вратарский провал. Буковина сенсационно разгромила Динамо
31.08.2026, 19:58 300
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
01.09.2026, 06:38 2
Бокс
Стали лидерами группы. Сборная Украины обыграла Черногорию
Стали лидерами группы. Сборная Украины обыграла Черногорию
31.08.2026, 23:42 17
Баскетбол
Суркис выбрал тренера, который выведет Динамо на матч с ЛНЗ, – источник
Суркис выбрал тренера, который выведет Динамо на матч с ЛНЗ, – источник
02.09.2026, 09:22 63
Футбол
Динамо приняло радикальное решение после привозов Суркиса
Динамо приняло радикальное решение после привозов Суркиса
31.08.2026, 19:39 11
Футбол
Каталонский клуб предложил Гуцуляку 600 тысяч евро. Известно решение
Каталонский клуб предложил Гуцуляку 600 тысяч евро. Известно решение
01.09.2026, 10:51 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем