Шлемовая sfortuna. Музетти сенсационно вылетел с US Open в R2

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 14) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором круге Музетти проиграл австралийцу Дэйну Суини (ATP 123) в четырех сетах за 2 часа и 36 минут – 6:3, 1:6, 2:6, 2:6.

Это было первое очное противостояние соперников.

Музетти несколько раз брал медицинский тайм-аут во время поединка.

В этом сезоне Лоренцо снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии из-за травмы мышц бедра. На Мастерсе в Риме Музетти получил похожее повреждение, в результате чего пропустил Ролан Гаррос. Затем, итальянец не смог выступить и на Уимблдоне, поскольку восстановление после старой травмы затянулось.

Суини, получивший wild card в основную сетку американского мейджора, на старте турнира досрочно вышел во второй раунд из-за снятия Корентена Муте, который получил травму и не смог продолжить поединок.

В третьем круге австралиец сыграет с Лучано Дардери.

US Open 2026. Хард, 1/32 финала

Дэйн Суини [WC] – Лоренцо Музетти [13] – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

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