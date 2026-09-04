Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Шлемовая sfortuna. Музетти сенсационно вылетел с US Open в R2
US Open
04 сентября 2026, 00:23 | Обновлено 04 сентября 2026, 00:35
110
0

Шлемовая sfortuna. Музетти сенсационно вылетел с US Open в R2

Итальянец проиграл Дэйну Суини в четырех сетах

04 сентября 2026, 00:23 | Обновлено 04 сентября 2026, 00:35
110
0
Шлемовая sfortuna. Музетти сенсационно вылетел с US Open в R2
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 14) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором круге Музетти проиграл австралийцу Дэйну Суини (ATP 123) в четырех сетах за 2 часа и 36 минут – 6:3, 1:6, 2:6, 2:6.

Это было первое очное противостояние соперников.

Музетти несколько раз брал медицинский тайм-аут во время поединка.

В этом сезоне Лоренцо снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии из-за травмы мышц бедра. На Мастерсе в Риме Музетти получил похожее повреждение, в результате чего пропустил Ролан Гаррос. Затем, итальянец не смог выступить и на Уимблдоне, поскольку восстановление после старой травмы затянулось.

Суини, получивший wild card в основную сетку американского мейджора, на старте турнира досрочно вышел во второй раунд из-за снятия Корентена Муте, который получил травму и не смог продолжить поединок.

В третьем круге австралиец сыграет с Лучано Дардери.

US Open 2026. Хард, 1/32 финала

Дэйн Суини [WC] – Лоренцо Музетти [13] – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

Фотогалерея матча

Инфографика

По теме:
Олейникова проиграла Эале в матче 1/32 финала US Open 2026
Прошлогодний полуфиналист проиграл нейтралу в 1/32 финала и покинул US Open
Чемпионка Aus Open 2025 отыграла 5 матчболов и вышла в 1/16 финала US Open
Лоренцо Музетти Дэйн Суини US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере легионера. Контракт на пять лет
Футбол | 03 сентября 2026, 19:07 137
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере легионера. Контракт на пять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере легионера. Контракт на пять лет

Кеассе Ба присоединился к киевскому клубу и выбрал 42-й номер

Юлия Стародубцева – Мария Саккари. Прогноз на матч 1/32 финала US Open 2026
Теннис | 03 сентября 2026, 21:01 2
Юлия Стародубцева – Мария Саккари. Прогноз на матч 1/32 финала US Open 2026
Юлия Стародубцева – Мария Саккари. Прогноз на матч 1/32 финала US Open 2026

Поединок 2-го раунда мейджора состоится 3 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в сентябре – источник
Футбол | 03.09.2026, 10:57
Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в сентябре – источник
Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в сентябре – источник
Зинченко получил предложение от легендарного клуба – источник
Футбол | 03.09.2026, 10:35
Зинченко получил предложение от легендарного клуба – источник
Зинченко получил предложение от легендарного клуба – источник
В США назвали последнего соперника в карьере Усика. Бой за титул чемпиона
Бокс | 03.09.2026, 12:12
В США назвали последнего соперника в карьере Усика. Бой за титул чемпиона
В США назвали последнего соперника в карьере Усика. Бой за титул чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обновлен рейтинг лучших боксеров в супертяжах после поражения Итаумы
Обновлен рейтинг лучших боксеров в супертяжах после поражения Итаумы
02.09.2026, 08:39 9
Бокс
Украина стартует на турнире перед Евро. Состав, соперники и расписание
Украина стартует на турнире перед Евро. Состав, соперники и расписание
03.09.2026, 15:31 1
Волейбол
Хргович дал совет Итауме: «Мужик, нельзя так драться. Ты как аматор»
Хргович дал совет Итауме: «Мужик, нельзя так драться. Ты как аматор»
02.09.2026, 07:01 4
Бокс
Бразильский сборник прибыл в Украину, чтобы подписать контракт с Динамо
Бразильский сборник прибыл в Украину, чтобы подписать контракт с Динамо
02.09.2026, 18:08 102
Футбол
Суркис выбрал тренера, который выведет Динамо на матч с ЛНЗ, – источник
Суркис выбрал тренера, который выведет Динамо на матч с ЛНЗ, – источник
02.09.2026, 09:22 64
Футбол
Туран получил официальное предложение от известного клуба. Решение принято
Туран получил официальное предложение от известного клуба. Решение принято
03.09.2026, 07:41 18
Футбол
МУДРИК: «Де Дзерби – мой футбольный отец. Если я ему нужен, я всегда рядом»
МУДРИК: «Де Дзерби – мой футбольный отец. Если я ему нужен, я всегда рядом»
02.09.2026, 05:45 7
Футбол
Гуцуляк выбрал себе новый клуб и отправился на медосмотр, – источник
Гуцуляк выбрал себе новый клуб и отправился на медосмотр, – источник
02.09.2026, 07:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем