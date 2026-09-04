Шлемовая sfortuna. Музетти сенсационно вылетел с US Open в R2
Итальянец проиграл Дэйну Суини в четырех сетах
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 14) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.
Во втором круге Музетти проиграл австралийцу Дэйну Суини (ATP 123) в четырех сетах за 2 часа и 36 минут – 6:3, 1:6, 2:6, 2:6.
Это было первое очное противостояние соперников.
Музетти несколько раз брал медицинский тайм-аут во время поединка.
В этом сезоне Лоренцо снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии из-за травмы мышц бедра. На Мастерсе в Риме Музетти получил похожее повреждение, в результате чего пропустил Ролан Гаррос. Затем, итальянец не смог выступить и на Уимблдоне, поскольку восстановление после старой травмы затянулось.
Суини, получивший wild card в основную сетку американского мейджора, на старте турнира досрочно вышел во второй раунд из-за снятия Корентена Муте, который получил травму и не смог продолжить поединок.
В третьем круге австралиец сыграет с Лучано Дардери.
US Open 2026. Хард, 1/32 финала
Дэйн Суини [WC] – Лоренцо Музетти [13] – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2
Фотогалерея матча
Инфографика
Third round on his US Open debut!— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026
Dane Sweeny takes out Musetti 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. pic.twitter.com/FRXH4GTHKB
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