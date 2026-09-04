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US Open
04 сентября 2026, 12:25 | Обновлено 04 сентября 2026, 13:17
627
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ВИДЕО. Монфис провел последний матч в карьере на турнирах Grand Slam

В ночь на 4 сентября Гаэль проиграл Лернеру Тьену в матче 1/32 финала US Open 2026

04 сентября 2026, 12:25 | Обновлено 04 сентября 2026, 13:17
627
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ВИДЕО. Монфис провел последний матч в карьере на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис
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Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 311) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором раунде француз в трех сетах проиграл 15-й ракетке мира Лернеру Тьену из США за 2 часа и 18 минут.

US Open 2026. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Лернер Тьен (США) [14] – 3:6, 4:6, 3:6

Это было второе очное противостояние соперников. В начале августа Гаэль уступил Лернеру на Мастерсе в Монреале.

Монфис стартовал на US Open с победы над Даниэлем Вальехо. Матч с Тьеном стал для 40-летнего Гаэля последним в карьере на турнирах Grand Slam – после турнира АТР 1000 в Париже в начале ноября он завершит профессиональную карьеру.

«Впервые я приехал сюда в 2003 году – тогда еще для участия в юниорском турнире. И вот я здесь в 2026 году. Это был длинный путь. Большое вам спасибо. Все эти годы я чувствовал вашу любовь. И могу сказать: вы – мои вторые самые любимые болельщики. Конечно, после Парижа, но вы тоже среди лучших. Огромное вам спасибо.

Я просто хочу сказать, что мне было огромной честью все эти годы играть перед вами. Я старался изо всех сил, пытался показывать теннис высочайшего уровня, но в то же время устраивать для вас настоящее шоу. А вы дарили мне невероятную любовь. Я никогда этого не забуду. Большое спасибо вам за все. Спасибо», – сказал Монфис после поединка с Тьеном.

Лучшим результатом Монфиса на US Open является полуфинал в 2016 году, в котором он в четырех сетах проиграл Новаку Джоковичу.

Лернер в 1/16 финала американского мейджора поборется с 17-м сеяным Якубом Меншиком.

ВИДЕО. Монфис провел последний матч в карьере на турнирах Grand Slam

Фотогалерея матча Гаэль Монфис – Лернер Тьен

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Прощальная речь Гаэля Монфиса на US Open

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Удачі тобі Монфісенко, це була чудова кар"єра
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