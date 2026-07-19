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  4. 16 месяцев ожидания от Циципаса. ATP 250: итоги Умага, Бостада и Гштаада
ATP
19 июля 2026, 20:55 |
151
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16 месяцев ожидания от Циципаса. ATP 250: итоги Умага, Бостада и Гштаада

Стефанос завоевал первый трофей с марта 2026 года, став чемпионом в Гштааде

19 июля 2026, 20:55 |
151
0
16 месяцев ожидания от Циципаса. ATP 250: итоги Умага, Бостада и Гштаада
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас
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На неделе с 12 по 17 июля состоялось три грунтовых турнира ATP 250: в Умаге (Хорватия), Бостаде (Швеция) и Гштааде (Швейцария).

Трофей в Умаге завоевал 21-летний испанец Даниэль Мерида Агилар (АТР 82), который в решаюшем поединке переиграл Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 108). Для Даниэля это был второй финал в карьере – в начале апреля он уступил Мариано Навоне в решающем поединке соревнований в Бухаресте.

Даниэль лишь в седьмой раз в карьере сыграл в основной сетке на уровне Тура. Он стал самым молодым чемпионом Умага после Карлоса Алькараса и Янника Синнера. В обновленном рейтинге АТР Мерида поднимется на 58-е место, установив личный рекорд.

Победителем в Бостаде стал «нейтрал» Андрей Рублев. В финале ему уступил итальянец Лучано Дардери (Италия, ATP 18). Для Дардери это был седьмой финал на уровне Тура, в котором он потерпел второе поражение.

Титул в Гштааде выиграл Стефанос Циципас (Греция, ATP 85). В финале Стефанос справился с Рафаэлем Коллиньоном (Бельгия, ATP 42). Циципас завоева 13-й трофей в карьере и шестой на грунте.

Для грека это первый трофей за 16 месяцев – в марте 2025 года он стал чемпионом пятисотника в Дубае. Циципас уже девять лет подряд выигрывает хотя бы один трофей за сезон. С понедельника Стефанос поднимется на 55-е место в рейтинге АТР.

Видеообзор финала в Умаге: Даниэль Мерида Агилар – Дамир Джумхур

Видеообзор финала в Бостаде: Андрей Рублев – Лучано Дардери

Видеообзор финала в Гштааде: Стефанос Циципас – Рафаэль Коллиньон

ATP 250 Умаг. Решающие стадии

ATP 250 Бостад. Решающие стадии

ATP 250 Гштаад. Решающие стадии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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