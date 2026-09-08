Суперкамбек Ботика. Стали известны все пары 1/4 финала US Open у мужчин

В ночь на 8 сентября завершились поединки четвертого раунда Открытого чемпионата США 2026 в верхней части сетки мужского одиночного разряда и были определены все пары 1/4 финала.

Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп отыгрался с 0:2 по сетам против Артура Хеа и далее сыграет против первого сеяного Александра Зверева, который справился с Лучано Дардери.

Бельгиец Александер Блокс с украинскими корнями выбил Франсиско Черундоло. Его следующим соперником будет Карен Хачанов – «нейтрала» не сумел переиграть Лернер Тьен.

Днем ранее в Нью-Йорке прошли встречи четвертого круга в нижней части сетки, по итогам которых, в частности, дальше прошел и звездный Карлос Алькарас. Четвертьфиналы US Open у мужчин пройдут 8–9 сентября.

US Open 2026. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Лучано Дардери [21] – 6:2, 6:2, 7:6 (7:3)

Артур Хеа [LL] – Ботик ван де Зандсхулп – 6:3, 7:6 (7:0), 6:7 (7:9), 6:7 (3:7), 4:6

Карен Хачанов – Лернер Тьен [14] – 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4

Франсиско Черундоло [24] – Алекс Блокс [28] – 3:6, 6:4, 5:7, 5:7

US Open 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Ботик ван де Зандсхульп

Карен Хачанов – Алекс Блокс [28]

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [11] – Алекс Микельсен

Бен Шелтон [8] – Карлос Алькарас [2]

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