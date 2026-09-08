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US Open
08 сентября 2026, 12:05 | Обновлено 08 сентября 2026, 12:53
363
0

Суперкамбек Ботика. Стали известны все пары 1/4 финала US Open у мужчин

Ван де Зандсхулп отыгрался с 0:2 по сетам против Артура Хеа и сыграет против Зверева

08 сентября 2026, 12:05 | Обновлено 08 сентября 2026, 12:53
363
0
Суперкамбек Ботика. Стали известны все пары 1/4 финала US Open у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Ботик ван де Зандсхулп
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В ночь на 8 сентября завершились поединки четвертого раунда Открытого чемпионата США 2026 в верхней части сетки мужского одиночного разряда и были определены все пары 1/4 финала.

Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп отыгрался с 0:2 по сетам против Артура Хеа и далее сыграет против первого сеяного Александра Зверева, который справился с Лучано Дардери.

Бельгиец Александер Блокс с украинскими корнями выбил Франсиско Черундоло. Его следующим соперником будет Карен Хачанов – «нейтрала» не сумел переиграть Лернер Тьен.

Днем ранее в Нью-Йорке прошли встречи четвертого круга в нижней части сетки, по итогам которых, в частности, дальше прошел и звездный Карлос Алькарас. Четвертьфиналы US Open у мужчин пройдут 8–9 сентября.

US Open 2026. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Лучано Дардери [21] – 6:2, 6:2, 7:6 (7:3)
Артур Хеа [LL] – Ботик ван де Зандсхулп – 6:3, 7:6 (7:0), 6:7 (7:9), 6:7 (3:7), 4:6

Карен Хачанов – Лернер Тьен [14] – 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4
Франсиско Черундоло [24] – Алекс Блокс [28] – 3:6, 6:4, 5:7, 5:7

US Open 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Ботик ван де Зандсхульп
Карен Хачанов – Алекс Блокс [28]

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [11] – Алекс Микельсен
Бен Шелтон [8] – Карлос Алькарас [2]

Инфографика

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Ботик ван де Зандсхулп US Open 2026 Артур Хеа Александр Зверев Лучано Дардери Карен Хачанов Лернер Тьен Франсиско Черундоло Александер Блокс Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон Фрэнсис Тиафо Алекс Микельсен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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