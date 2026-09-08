Бельгиец с украинскими корнями на US Open впервые вышел в 1/4 финала GS
Александер Блокс в четырех сетах обыграл Франсиско Черундоло
Бельгийский теннисист с украинскими корнями Александер Блокс (ATP 34) пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2026.
В четвертом раунде американского мейджора Блокс выбил аргентинца Франсиско Черундоло (ATP 25) в четырех сетах за 3 часа и 15 минут – 6:3, 4:6, 7:5, 7:5
Это было втортое очное противостояние соперников. Александер обыграл Франсиско на Мастерсе в Мадриде в этом сезоне.
Помимо Черундоло бельгиец также обыграл Томаса Барриоса Веру и Марко Трунгеллити. А в третьем круге сенсационно выбил финалиста Ролан Гаррос-2026 Флавио Коболли.
Блокс впервые выступает в основной сетке американского мейджора и впервые вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam.
21-летний теннисист стал первым бельгийцем которому удалось дойти до этой стадии на мейджоре в США.
В 1/4 финала Александер сыграет либо с Кареном Хачановым, либо с Лернером Тьеном.
US Open 2026. Хард, 1/8 финала
Франсиско Черундоло [24] – Александер Блокс [28] – 3:6, 6:4, 5:7, 5:7
Фотогалерея матча
Инфографика
Pressure is a privilege.— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2026
21-year-old Alexander Blockx sees off Cerundolo 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 on his Ashe debut to reach his first Grand Slam quarterfinal! pic.twitter.com/0Xn6hhOLHJ
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