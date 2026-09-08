Бельгиец с украинскими корнями на US Open впервые вышел в 1/4 финала GS

Бельгийский теннисист с украинскими корнями Александер Блокс (ATP 34) пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2026.

В четвертом раунде американского мейджора Блокс выбил аргентинца Франсиско Черундоло (ATP 25) в четырех сетах за 3 часа и 15 минут – 6:3, 4:6, 7:5, 7:5

Это было втортое очное противостояние соперников. Александер обыграл Франсиско на Мастерсе в Мадриде в этом сезоне.

Помимо Черундоло бельгиец также обыграл Томаса Барриоса Веру и Марко Трунгеллити. А в третьем круге сенсационно выбил финалиста Ролан Гаррос-2026 Флавио Коболли.

Блокс впервые выступает в основной сетке американского мейджора и впервые вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam.

21-летний теннисист стал первым бельгийцем которому удалось дойти до этой стадии на мейджоре в США.

В 1/4 финала Александер сыграет либо с Кареном Хачановым, либо с Лернером Тьеном.

US Open 2026. Хард, 1/8 финала

Франсиско Черундоло [24] – Александер Блокс [28] – 3:6, 6:4, 5:7, 5:7

Фотогалерея матча

Инфографика