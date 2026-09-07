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  4. С кем сыграет Алькарас? Стала известна половина пар 1/4 финала US Open
US Open
07 сентября 2026, 10:59 | Обновлено 07 сентября 2026, 11:01
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С кем сыграет Алькарас? Стала известна половина пар 1/4 финала US Open

Карлос выбил Томми Пола и встретится с Беном Шелтоном, который одолел Циципаса

07 сентября 2026, 10:59 | Обновлено 07 сентября 2026, 11:01
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С кем сыграет Алькарас? Стала известна половина пар 1/4 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
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По итогам матчей четвертого раунда Открытого чемпионата США 2026 в нижней части сетки мужского одиночного разряда была определена половина пар 1/4 финала.

Третий номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас разобрался с Томми Полом и далее сыграет против Бена Шелтона – представитель США выбил Стефаноса Циципаса.

Фрэнсис Тиафо наказал «нейтрала» Даниила Медведева. В четвертьфинале американец встретится со своим соотечественником Алексом Микельсеном, который одолел Томаса Мартина Этчеверри.

7 сентября и в ночь на 8 число в Нью-Йорке пройдут встречи 1/8 финала в верхней части сетки: Александр Зверев – Лучано Дардери, Артур Хеа – Ботик ван де Зандсхульп, Карен Хачанов – Лернер Тьен, Франсиско Черундоло – Алекс Блокс.

US Open 2026. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [7] – Фрэнсис Тиафо [11] – 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8)
Алекс Микельсен – Томас Мартин Этчеверри [27] – 7:6 (8:6), 6:4, 6:4

Бен Шелтон [8] – Стефанос Циципас – 6:2, 6:3, 6:4
Томми Пол [20] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 3:6, 4:6

US Open 2026. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [11] – Алекс Микельсен
Бен Шелтон [8] – Карлос Алькарас [2]

Видеообзор матча Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо

Видеообзор матча Алекс Микельсен – Томас Мартин Этчеверри

Видеообзор матча Бен Шелтон – Стефанос Циципас

Видеообзор матча Томми Пол – Карлос Алькарас

Инфографика

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Определена половина пар 1/4 финала US Open 2026 у женщин
US Open 2026 Карлос Алькарас (теннисист) Томми Пол Бен Шелтон Стефанос Циципас Даниил Медведев Фрэнсис Тиафо Алекс Микельсен Томас Мартин Этчеверри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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