С кем сыграет Алькарас? Стала известна половина пар 1/4 финала US Open
Карлос выбил Томми Пола и встретится с Беном Шелтоном, который одолел Циципаса
По итогам матчей четвертого раунда Открытого чемпионата США 2026 в нижней части сетки мужского одиночного разряда была определена половина пар 1/4 финала.
Третий номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас разобрался с Томми Полом и далее сыграет против Бена Шелтона – представитель США выбил Стефаноса Циципаса.
Фрэнсис Тиафо наказал «нейтрала» Даниила Медведева. В четвертьфинале американец встретится со своим соотечественником Алексом Микельсеном, который одолел Томаса Мартина Этчеверри.
7 сентября и в ночь на 8 число в Нью-Йорке пройдут встречи 1/8 финала в верхней части сетки: Александр Зверев – Лучано Дардери, Артур Хеа – Ботик ван де Зандсхульп, Карен Хачанов – Лернер Тьен, Франсиско Черундоло – Алекс Блокс.
US Open 2026. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [7] – Фрэнсис Тиафо [11] – 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8)
Алекс Микельсен – Томас Мартин Этчеверри [27] – 7:6 (8:6), 6:4, 6:4
Бен Шелтон [8] – Стефанос Циципас – 6:2, 6:3, 6:4
Томми Пол [20] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 3:6, 4:6
US Open 2026. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Фрэнсис Тиафо [11] – Алекс Микельсен
Бен Шелтон [8] – Карлос Алькарас [2]
Видеообзор матча Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо
Видеообзор матча Алекс Микельсен – Томас Мартин Этчеверри
Видеообзор матча Бен Шелтон – Стефанос Циципас
Видеообзор матча Томми Пол – Карлос Алькарас
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