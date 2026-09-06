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  4. Алькарас одержал 18-ю победу подряд на GS и вышел в четвертьфинал US Open
US Open
06 сентября 2026, 23:22 | Обновлено 06 сентября 2026, 23:46
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Алькарас одержал 18-ю победу подряд на GS и вышел в четвертьфинал US Open

Карлос без проблем обыграл Томми Пола в 4-м круге американского мейджора

06 сентября 2026, 23:22 | Обновлено 06 сентября 2026, 23:46
126
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Алькарас одержал 18-ю победу подряд на GS и вышел в четвертьфинал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
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Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 3) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2026.

В четвертом круге мейджора Алькарас без проблем обыграл американца Томми Пола (ATP 21) в трех сетах – 6:4, 6:3, 6:4.

Это было восьмое очное противостояние соперников. Карлос одержал шестую победу над Томми.

Помимо Томми Пола, Карлос в Нью-Йорке также одолел Романа Сафиуллина, Жайме Фарию и У Ибина.

Обыграв Пола, Алькарас установил личный рекорд по колличеству побед подряд на турнирах Grand Slam – 18 побед. После чемпионства на US Open-2025 он также выиграл трофей Australian Open-2026. Звездный испанец пропустил Ролан Гаррос и Уимблдон в этом сезоне из-за длительного восстановления после травмы запястья, которую он получил на пятисотнике в Барселоне.

Баланс Алькараса на US Open теперь составляет 28 побед при трех поражениях (90,3 %). Это лучший процент побед на американском мейджоре в мужском одиночном разряде в Открытой Эре. По этому показателю испанец опережает Пита Сампраса (88,8 %), Роджера Федерера (86,4 %) и Новака Джоковича (85,6 %).

Карлитос в пятый раз в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США и в 15-й – на турнирах Grand Slam. Он доходил до этой стадии в 2021, 2022, 2023, 2025 и 2026 годах. В 2024 он проиграл во втором круге, а в 2022 и 2025 становился чемпионом мейджора.

В 1/4 финала Алькарас сыграет либо с Беном Шелтоном, либо со Стефаносом Циципасом.

US Open 2026. Хард, 1/8 финала

Томми Пол [20] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 3:6, 4:6

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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это 18-ая победа неподряд
пропускал турниры - твои проблемы сугубо личные
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