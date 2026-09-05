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US Open
05 сентября 2026, 02:55 | Обновлено 05 сентября 2026, 03:12
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Циципас с камбеком вышел в 4-й раунд US Open, установив личный рекорд

Стефанос в четырех сетах одолел Иржи Легечку в третьем круге мейджора в США

05 сентября 2026, 02:55 | Обновлено 05 сентября 2026, 03:12
80
0
Циципас с камбеком вышел в 4-й раунд US Open, установив личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас
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Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 53) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем круге американского мейджора Циципас с камбеком выбил чеха Иржи Легечку (ATP 19) в четырех сетах за 2 часа и 34 минуты – 2:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:1.

Это было пятое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу Стефаноса.

Циципас одержал вторую победу за неделю над теннисистом из топ-20. На старте US Open Стефанос выбил 11-ю ракетку, француза Артура Фиса. Циципас в девятый раз выступает в основной сетке Открытого чемпионата США и впервые в карьере вышел в четвертый раунд мейджора. До этого, его лучшим результатом был третий круг в 2020 и 2021 годах.

Стефанос стал первым представителем Греции, среди мужчин и женщин, которому удалось выйти в четвертый раунд на всех турнирах Grand Slam.

В 1/8 финала представитель Греции сыграет с либо с Беном Шелтоном, либо с Денисом Шаповаловым.

US Open 2026. Хард, 1/16 финала

Иржи Легечка [18] – Стефанос Циципас – 6:2, 1:6, 6:7 (3:7), 1:6

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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