Циципас с камбеком вышел в 4-й раунд US Open, установив личный рекорд
Стефанос в четырех сетах одолел Иржи Легечку в третьем круге мейджора в США
Представитель Греции Стефанос Циципас (ATP 53) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.
В третьем круге американского мейджора Циципас с камбеком выбил чеха Иржи Легечку (ATP 19) в четырех сетах за 2 часа и 34 минуты – 2:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:1.
Это было пятое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу Стефаноса.
Циципас одержал вторую победу за неделю над теннисистом из топ-20. На старте US Open Стефанос выбил 11-ю ракетку, француза Артура Фиса. Циципас в девятый раз выступает в основной сетке Открытого чемпионата США и впервые в карьере вышел в четвертый раунд мейджора. До этого, его лучшим результатом был третий круг в 2020 и 2021 годах.
Стефанос стал первым представителем Греции, среди мужчин и женщин, которому удалось выйти в четвертый раунд на всех турнирах Grand Slam.
В 1/8 финала представитель Греции сыграет с либо с Беном Шелтоном, либо с Денисом Шаповаловым.
US Open 2026. Хард, 1/16 финала
Иржи Легечка [18] – Стефанос Циципас – 6:2, 1:6, 6:7 (3:7), 1:6
Фотогалерея матча
Инфографика
1 - Stefanos Tsitsipas has reached the round of 16 at the US Open for the first time in his career, becoming the first Greek male or female player in the Open Era to reach the second week at all four Grand Slam events. Complete.#USOpen | @usopen @atptour pic.twitter.com/pSO9JUXBWS— OptaAce (@OptaAce) September 4, 2026
First time feels good! 🇬🇷— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026
Tsitsipas seals a career-first trip to the US Open fourth round. pic.twitter.com/aqo2DATLp1
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