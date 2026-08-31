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US Open
31 августа 2026, 21:05 | Обновлено 31 августа 2026, 21:32
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Циципас завершил тенденцию. Чемпион Цинциннати сенсационно покинул US Open

Стефанос в четырех сетах с камбеком одолел 11-ю ракетку Артура Фиса в 1-м раунде мейджора

31 августа 2026, 21:05 | Обновлено 31 августа 2026, 21:32
666
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Циципас завершил тенденцию. Чемпион Цинциннати сенсационно покинул US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас
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11-й номер рейтинга АТР Артур Фис (Франция) вылетел с Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде француз в четырех сетах потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТР 53) за 2 часа и 57 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Стефанос Циципас (Греция) – Артур Фис (Франция) [10] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:1, 6:4

Во второй партии Стефанос проигрывал со счетом 2:5, но сумел вернуться в игру и совершить камбек.

Это было шестое очное противостояние соперников. Циципас впервые одолел Фиса, а до матча букмекеры считали Артура явным фаворитом.

Фис прервал винстрик из шести поединков – до US Open француз стал чемпионом Мастерса в Цинциннати.

Циципас прервал тенденцию – с 2023 по 2025 год победитель турнира АТР 1000 в Цинциннати также выигрывал трофей US Open (Новак Джокович, Янник Синнер, Карлос Алькарас).

Стефанос, который вернул к себе в тренерский штаб Патрика Муратоглу, во втором круге мейджора поборется с Ллойдом Харрисом (ЮАР, ATP 139) – четвертьфиналистом US Open 2021.

Циципас одержал первую победу над теннисистом из топ-20 на турнирах Grand Slam с 2023 года. Стефанос в девятый раз выступает в основной сетке USO, его лучшим результатом остается третий раунд в 2020 и 2021 годах.

Фото с матча

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Стефанос Циципас Артур Фис US Open 2026 ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Багато уваги до напівболотного.
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