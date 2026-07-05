ХИЛЬ: «Я протянул руку Мбаппе, но он не отреагировал. Я был на эмоциях»

Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Франции:

– Орландо, что скажете болельщикам Парагвая после этого чемпионата мира и матча с Францией?

– Конечно, мы уходим немного грустными. Но Парагвай способен на большие вещи. Мы смогли сдерживать такую сборную до второго тайма. Думаю, если бы не пенальти, мы могли довести матч до дополнительного времени. Мы хорошо оборонялись, не давали им делать передачи вразрез. Поэтому уходим с высоко поднятой головой. Парагвай отдал все. Упрекнуть некого.

– Есть гордость за то, что команда оставила все на поле? И лично за ваши сейвы, в том числе после ударов Мбаппе?

– Да, лично для меня делать важные сейвы против игроков такого уровня – это большая гордость. Думаю, я смог предотвратить важные голы в этом матче, тем более против такой сборной. Я ухожу довольным тем, что тоже оставил все на поле, как и мои партнеры.

– Есть ощущение, что без пенальти вы могли довести матч туда, куда хотели?

– Да, думаю, да. Мы довольно хорошо их сдерживали. Старались не давать передач вразрез, потому что это одна из их сильных сторон. У Франции много быстрых игроков, поэтому мы страховали друг друга и часто встречали их вдвоем. Если бы не пенальти, история могла быть другой.

– Что больше всего выделяете в росте этой команды на турнире?

– Думаю, этот опыт очень важен для молодых игроков. Я тоже отношу себя к ним. Мы провели большой чемпионат мира — и молодые, и более опытные футболисты. Команда отдала все. Считаю, у нас была хорошая кампания. Лично я ухожу довольным тем, что выложился полностью. Никого нельзя упрекнуть. Все отдали все.

– В конце матча был эпизод с Мбаппе. Что произошло?

– Ничего особенного, это футбол. Я протянул ему руку, хотел поздравить, но он не отреагировал. Я был на эмоциях, только и всего. Я просто хотел поздравить его. Франция провела отличный турнир и является кандидатом на победу на чемпионате мира.

– Франция жаловалась на жесткую и грязную игру Парагвая. Что ответите?

– Что поделать? Парагвай такой. Это жесткая сборная, очень физическая. С первых минут мы хотели, чтобы нас почувствовали на поле. Хотели играть жестко: мяч может пройти, но игрок – нет. Думаю, команда справилась.

Видеообзор матча Парагвай – Франция (0:1)