ФОТО. Мбаппе не пожал руку вратарю Парагвая, который кинул ему мяч в спину
Орландо Хилю не понравилось отсутствие уважение со стороны Килиана
Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не пожал руку голкиперу сборной Парагвая Орландо Хилю после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026.
После того, как Мбаппе проявил неуважение или же просто не заметил руку вратаря, Хиль бросил мяч в спину французу. Дальнейшего развития этот инцидент не получил.
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Мбаппе стал автором единственного гола в матче Парагвай – Франция, забил в ворота Хиля с пенальти на 70-й минуте. Сам Орландо стал лучшим игроком поединка, оформив четыре сейва.
Франция в четвертьфинале ЧМ-2026 встретится с командой Марокко.
ФОТО. Мбаппе не пожал руку вратарю Парагвая, который кинул ему мяч в спину
Mbappé lo ignoró y Gill le tiró le pegó con la pelota. Banco todo https://t.co/vS0ktb39zi pic.twitter.com/e10RQswW3l— Fabipa (@fabipa90) July 5, 2026
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