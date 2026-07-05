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  4. ФОТО. Мбаппе не пожал руку вратарю Парагвая, который кинул ему мяч в спину
Чемпионат мира
05 июля 2026, 05:32 |
417
0

ФОТО. Мбаппе не пожал руку вратарю Парагвая, который кинул ему мяч в спину

Орландо Хилю не понравилось отсутствие уважение со стороны Килиана

05 июля 2026, 05:32 |
417
0
ФОТО. Мбаппе не пожал руку вратарю Парагвая, который кинул ему мяч в спину
Getty Images/Global Images Ukraine
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Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не пожал руку голкиперу сборной Парагвая Орландо Хилю после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026.

После того, как Мбаппе проявил неуважение или же просто не заметил руку вратаря, Хиль бросил мяч в спину французу. Дальнейшего развития этот инцидент не получил.

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Мбаппе стал автором единственного гола в матче Парагвай – Франция, забил в ворота Хиля с пенальти на 70-й минуте. Сам Орландо стал лучшим игроком поединка, оформив четыре сейва.

Франция в четвертьфинале ЧМ-2026 встретится с командой Марокко.

ФОТО. Мбаппе не пожал руку вратарю Парагвая, который кинул ему мяч в спину

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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