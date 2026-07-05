Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Франции.

Хиль оформил 4 сейва и пропустил только 1 гол – на 70-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти в его ворота.

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Несмотря на старания Орландо, Парагвай покинул мундиаль – французы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Хиль во второй раз на ЧМ-2026 получил индивидуальную награду – в поединке 1/16 финала против Германии (1:1, пен. 4:2) он таккже был признан лучшим игроком.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля

Парагвай – Франция – 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.)

ФОТО. Не Мбаппе. ЧМ-2026: назван лучший игрок матча Парагвай – Франция