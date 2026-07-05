ФОТО. Не Мбаппе. ЧМ-2026: назван лучший игрок матча Парагвай – Франция
Голкипер парагвайцев Орландо Хиль оформил 4 сейва и пропустил только 1 гол – с пенальти
Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Франции.
Хиль оформил 4 сейва и пропустил только 1 гол – на 70-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти в его ворота.
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Несмотря на старания Орландо, Парагвай покинул мундиаль – французы одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Хиль во второй раз на ЧМ-2026 получил индивидуальную награду – в поединке 1/16 финала против Германии (1:1, пен. 4:2) он таккже был признан лучшим игроком.
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля
Парагвай – Франция – 0:1
Гол: Мбаппе, 70 (пен.)
ФОТО. Не Мбаппе. ЧМ-2026: назван лучший игрок матча Парагвай – Франция
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