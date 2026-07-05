Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Парагвай – Франция – 0:1. Реализованный пенальти Мбаппе. Видео гола и обзор
Чемпионат мира
Парагвай
05.07.2026 00:00 – FT 0 : 1
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
05 июля 2026, 02:40 |
2378
0

Парагвай – Франция – 0:1. Реализованный пенальти Мбаппе. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

05 июля 2026, 02:40 |
2378
0
Парагвай – Франция – 0:1. Реализованный пенальти Мбаппе. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

5 июля сборные Парагвая и Франции провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 70-й минуте забил звездный Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Франция сыграет против сборной Марокко.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля

Парагвай – Франция – 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
По теме:
ФОТО. Не Мбаппе. ЧМ-2026: назван лучший игрок матча Парагвай – Франция
Диктатура продолжается. Мбаппе вывел Францию ​​в четвертьфинал ЧМ-2026
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор сборная Франции по футболу сборная Палестины по футболу Килиан Мбаппе пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Бокс | 04 июля 2026, 08:25 2
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»

Украинский супертяжеловес выделил Мухаммеда Али

Франция не забила Парагваю в первом тайме матча ЧМ-2026. На Мбаппе «давят»
Футбол | 05 июля 2026, 00:52 0
Франция не забила Парагваю в первом тайме матча ЧМ-2026. На Мбаппе «давят»
Франция не забила Парагваю в первом тайме матча ЧМ-2026. На Мбаппе «давят»

После первого тайма поединка 1/8 финала мундиаля счет 0:0

Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 04.07.2026, 22:22
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 04.07.2026, 07:40
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
Футбол | 04.07.2026, 12:09
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
03.07.2026, 07:55 30
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
03.07.2026, 07:21 3
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
03.07.2026, 08:15 11
Футбол
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 2
Бокс
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
04.07.2026, 06:22 15
Бокс
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем