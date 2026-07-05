5 июля сборные Парагвая и Франции провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.

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Единственный гол на 70-й минуте забил звездный Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Франция сыграет против сборной Марокко.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля

Парагвай – Франция – 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.)

Видеообзор матча