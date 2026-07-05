Парагвай – Франция – 0:1. Реализованный пенальти Мбаппе. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
5 июля сборные Парагвая и Франции провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.
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Единственный гол на 70-й минуте забил звездный Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти.
В четвертьфинале ЧМ-2026 Франция сыграет против сборной Марокко.
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля
Парагвай – Франция – 0:1
Гол: Мбаппе, 70 (пен.)
Видеообзор матча
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