ДЕШАМ: «Не буду критиковать Парагвай. Каждая команда играет так, как хочет»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам провел пресс-конференцию после победы над Парагваем в 1/4 финала чемпионата мира 2026:

– Дидье, это удовольствие от выполненного долга? И как оцените судейство?

– Да, это удовольствие – снова выйти в четвертьфинал после сложного матча. До этого момента нам было скорее комфортно, и, возможно, хорошо, что команда прошла через такую игру. Мы могли забить второй мяч и спокойнее контролировать концовку. Потому что при счете 1:0 никогда не знаешь: длинный аут, штрафной – и все может измениться.

Судью я критиковать не буду. Но мы закончили матч с тремя желтыми карточками, и я видел много вещей. Я не буду критиковать Парагвай. Каждая команда играет так, как считает нужным. Но без некоторых оскорблений со стороны их скамейки я бы обошелся. Главное в конце было не ввязаться в конфликт, не потерять игроков и не получить лишние карточки. Матч был жестким, агрессивным, с большим количеством пауз. Но игроки были к этому готовы.

– Такой матч помогает команде расти? И можно ли вообще играть в футбол в таких условиях?

– Мы старались играть в футбол. Но соперник очень хорошо оборонялся и делал то, что хотел. Конечно, сидеть низко в такую жару менее энергозатратно, чем атаковать, ускоряться, вести мяч и обыгрывать. Это не оправдание. Мы должны были быстрее передавать мяч и добавить больше резкости.

Атакующие игроки, когда не получают мяч, начинают опускаться ниже, но это не всегда решает проблему. Во втором тайме у нас было больше ударов и моментов. Этот матч точно даст нам опыт, потому что для многих игроков это первый чемпионат мира. Мы знали, что это будет особенная игра, в особенной атмосфере. Я очень рад, что мы прошли дальше, и уверен, что этот опыт нам пригодится.

– Килиан Мбаппе сказал, что сегодня нужно было «залезть руками в дерьмо». Это точное описание матча? И почему вы так эмоционально говорили с игроками во время второй паузы на охлаждение?

– Я говорил им то же, что и перед матчем: если мы войдем в игру Парагвая, нам будет трудно из нее выбраться. Они умеют так играть. У нас уже были три желтые карточки, поэтому нельзя было допускать лишних жестов и реакций. Да, я немного повысил голос, потому что видел: мы можем еще больше завести соперника, а это было не нужно. Моя роль – успокаивать команду. Я по природе спокойный человек. Если скамейка спокойна, это передается игрокам. Если скамейка нервничает, это тоже передается. В какой-то момент было ощущение, что мы не можем принимать абсолютно все, но нужно было сохранить нервы. Мы это сделали.

Это само по себе не выигрывает матч, но это было очень важно. Я бы не использовал выражение Килиана, но смысл понятен: матч был не зрелищный, мы могли сделать больше. Но нельзя отнимать заслугу у Парагвая. Эта команда уже заставила Германию полностью играть не в свой футбол. Пока счет был 0:0, они верили, что могут выйти в четвертьфинал. Это нормально. Так что да, это был матч, в котором пришлось идти в грязную работу.

– Следующий соперник – Марокко. Что скажете об этой команде?

– Я видел в основном первый тайм их матча. Марокко – одна из лучших команд. Мы встречались с ними четыре года назад в Дохе. Они играли в финале Кубка Африки. Но сейчас у нас всему свое время. Первые 48 часов – восстановление, потому что усталость накапливается, есть небольшие повреждения. На третий день уже переключимся на Марокко. Очевидно, что это очень сильная команда. В четвертьфинал чемпионата мира случайно не выходят.

– Жара сильнее мешает команде, которая атакует и должна играть быстро?

– Я не скажу, что атакующая команда находится в худших условиях. Но, конечно, менее сложно сидеть в низком блоке и тратить меньше сил, чем разгонять атаки, вести мяч, обыгрывать и играть на скорости. Сильная жара влияет на это. Я не говорю, что она больше повлияла на нас, чем на Парагвай, но в контексте нашей игры, нашей интенсивности, это важно. Игроки были готовы, но организм страдает, и энергии уходит больше.

– Килиан Мбаппе сегодня выглядел настоящим капитаном. Вы видите, что он стал зрелее в этой роли?

– Он не изменился. У некоторых людей со стороны есть образ Килиана, который вообще не соответствует реальности. Я с самого начала говорил, почему выбрал его капитаном, и не собираюсь себе противоречить. Он приехал в сборную с правильным настроем. На поле он игрок исключительного уровня – таким он был всегда. Но когда он говорит, он говорит от имени группы. Я много общаюсь с ним. Он передает мне пожелания игроков, и это не всегда его личные пожелания. Он полностью берет на себя эту роль.

Чтобы быть спокойным капитаном, нужно не иметь проблем с самим собой. И если есть игрок, у которого нет проблем с собой, это Килиан. Команда идет за ним. Да, он получает много внимания из-за того, что делает на поле, но у нас есть группа с разными характерами. Хорошая группа – это нормально, я ее выбрал.

– Вы гордитесь тем, что команда сохранила спокойствие в таком жестком и провокационном матче?

– Да, это очень важно. Я не знаю, станет ли этот матч основополагающим, но пройти такую трудность – полезно. До этого мы сами делали некоторые матчи легче. Но у многих игроков это первый чемпионат мира, и такие игры тяжелы. Все может решиться мелочами. Я очень доволен, что команда сохранила контроль. Если бы мы поддались на провокации, могли бы попасть в неприятности. Германия, например, немного попала в эту ловушку.

Я говорил игрокам: оставайтесь в игре, делайте то, что умеете. Было много мелочей, которые могли раздражать и вызывать чувство несправедливости. Но команда справилась. Это очень хорошая вещь.

– В такие моменты думаете ли вы, что каждый матч может стать последним – и для турнира, и для вашей истории в сборной?

– Никогда. У меня позитивная философия. Мы со штабом делаем все, чтобы выигрывать. Но это футбол. Иногда не хватает совсем немного, иногда не получается победить. Главное – сделать все возможное и сохранять голову в порядке.

– Планируете ли вы менять атакующий план на следующие матчи, особенно против Марокко, учитывая, что сегодня вашим атакующим игрокам было очень тяжело?

– Сегодня было сложно, потому что соперник защищался очень низко: пять защитников, еще четыре игрока рядом и один нападающий. Но я не хочу критиковать Парагвай. Каждая команда имеет право играть так, как хочет. У нас есть атакующее качество, но против такого низкого блока любой команде тяжело.

Нам не хватало интенсивности, мы иногда слишком долго строили атаки и передавали мяч. Парагвай защищался при 0:0 и продолжал защищаться. Когда у атакующих игроков есть пространство, когда защитник не стоит вплотную, играть, конечно, проще. У нас разные профили впереди: кто-то лучше атакует глубину, кто-то силен в дриблинге. Моя задача – выбирать.

Видеообзор матча Парагвай – Франция (0:1)