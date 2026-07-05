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Чемпионат мира
Парагвай
05.07.2026 00:00 – FT 0 : 1
Франция
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Чемпионат мира
05 июля 2026, 02:07 | Обновлено 05 июля 2026, 03:00
1042
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Диктатура продолжается. Мбаппе вывел Францию ​​в четвертьфинал ЧМ-2026

Парагвай не хотел играть в футбол в раскаленной Филадельфии

05 июля 2026, 02:07 | Обновлено 05 июля 2026, 03:00
1042
17 Comments
Диктатура продолжается. Мбаппе вывел Францию ​​в четвертьфинал ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат мира-2026 наотрез отказывается признавать фаворитов. Или, по крайней мере, они страдают во время своих матчей настолько, что в итоге соглашаются отказаться от своего статуса. Одной из первых сенсаций раунда 1/16 финала этого турнира стал вылет сборной Германии по итогам серии пенальти против Парагвая, за что команда Густаво Альфаро получила своего рода приз в виде следующего противостояния с Францией.

И команда Дидье Дешама, которую многие называют вообще едва ли не единственным реальным претендентом на победу в мундиале этого года, была тем соперником, против которого «гуарани» должны были проявить лучшие боевые традиции южноамериканского футбола и любой ценой удержать хотя бы ничейный результат. Но где-то в процессе поиска своих исторических корней парагвайцы всё же перегнули палку.

Важным фактором в этой игре была личность главного арбитра. И здесь узбек Илгиз Танташев на самом деле не имел особого выбора: либо позволять командам бороться так, как хотел Парагвай, либо не позволять, и тогда аутсайдеры остались бы фактически один на один с атакующей мощью команды Дешама. Рефери выбрал первый вариант, и когда «гуарани» набрали, по меньшей мере, три грубых фола в начале игры, первое предупреждение получил вместо этого Баркола, когда просто неосторожно сыграл при отборе мяча. Матрица ориентиров дала трещину.

В результате такой политики главного арбитра футбола в этой игре не было видно вообще. Франция атаковала практически постоянно, но мы больше следили за попытками Парагвая вывести из равновесия Мбаппе, который в конце концов тоже начал поддаваться на провокации, но при этом не сбавлял обороты. Моменты французы создавали лишь изредка, и в основном угрожали воротам дальними ударами.

А ещё была ужасная жара, которая раскаляла металлические поверхности на стадионе до безумных температурных показателей, так что фавориту и без того было несладко. А тут ещё и команда Альфаро явно переборщила с грубостью, но такая тактика в итоге и погубила её. Фол Диего Гомеса на правом фланге штрафной в окружении двух партнеров против Дуэ на 67-й минуте был необязательным, поскольку подарил соперникам пенальти, который спокойно в правый угол реализовал Мбаппе.

Шансов отыграться у «гуарани» не было никаких – они ничего не делали для этого в ходе встречи. Зато несколько раз спровоцировали массовые беспорядки на футбольном поле и даже после финального свистка пришлось разнимать участников игры. Непонятно только одно – куда с таким стилем хотел двигаться дальше Парагвай?

Чемпионат мира. 1/8 финала.

Парагвай – Франция – 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.)

Предупреждения: Баркола, 19, Коне, 81, Олисе, 90+7

Парагвай: Хиль – Алонсо, Альдерете (Канале, 58), Г. Гомес (Маурисио, 71), Веласкес, Касерес – Альмирон (Авалос, 71), Галарса, Кубас, Д. Гомес – Энсисо (Кабальеро, 61).

Франция: Меньян – Динь, Салиба, Упамекано, Кунде – Рабьо, Коне – Баркола (Дуэ, 61), Олисе, Дембеле (Шерки, 84) – Мбаппе.

Арбитр: Илгиз Танташев (Бухара, Узбекистан).

Стадион: «Линкольн Файненшл филд» (Филадельфия, США).

Удары (в створ) – 5 (1) : 15 (5)
Угловые – 2 : 12
Оффсайды – 0 : 0

ПАРАГВАЙ - ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 38°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 17
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Це було важко дивитися. Кончена команла парагвай. Програючи 1-0 навіть до 90+ хвилини грало в 5 захисників . Навіть не спробували зрівняти. Кабо верде з аргентиною краще грали! Парагвай. Уругвай .додому пішки!
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+3
Ну вроде это была последняя "нудная" сборная, дальше должно веселее пойти.
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+2
Дания-1992, Греция-2004, Марокко-2022, Парагвай-2026? Автобусная аномалия периодически шагает по планете, но слава богу не в этот раз.
У Парагвая не только 10 защитников, но и четко отработан мелкий, средний фол, за которые не дают карточек, выведение ключевых футболистов из равновесия тычками и пинками. Эта хрень буквально доведена до автоматизма. У них фолов больше чем у французов, а карточек 0.
Техничные, бегущие сборные просто не могут показать свои качества.
Но Дешам явно опытнее своего немецкого коллеги, после перерыва французы начали артистично падать и жестикулировать, и это принесло плоды.
А как еще против таких хитрожопых команд?
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+1
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Те, що Парагвай вийшов на матч НЕ грати у футбол було зрозуміло по складу: 5-ть захисників і 5 полузахісників. Жодного форварда! Але, був ще один головний "херой" цього поєдинку і він був з свістком! Цей "рефері" дозволяв парагвайцям ВСІ брудні дії проти французів. Жодної жовтої картки! Дивуюсь, що Франція, слава богу, не втратила від травм своїх нападників, хоча побили їх "знатно"... Цього суддю треба діскваліфікувати без права наближатися до будь-якого футбольного стадіону     
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0
Для тих, хто дивиться ЧС з ХХІ ст., це виглядає дикувато. А бувало й похуже. Навіщо зараз ФІФА вирішила повернутися до 60-70-х років - мабуть, щоб якось вирівнювати шанси. Отак, як Касерес з Мбапе, і грали "персональщики", причому, Касерес - ще просто ангел...
Я наче повернувся у часи своєї юності...
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0
Мбаппе тоже вел как паскуда ,  строят из себя петушки , тянут лягугашатников , пеналь , вар , все норм. Тут все говорят Парагвай автобус , ну да и что ?)) Если б Украина так играла и выиграла все б говорили молодци и прошли дальше. Потому  с Марроко  будет другая ой как другая совсем игра. ))). А вообще противно тянут Францию и Аргентину опять в финал, такого я не припомню, а болею уже с 1994 года. Франция вылетит от Марроко, или будет похоеще чем сегодняшние разборки . 
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-1
Це було все, що завгодно сьогодні, але точно не футбол!  Парагвай не просто не грає у футбол, вони тупо гнилі провокатори та мерзотники! 
На жаль Франція не винесла урок Німеччини, і вплуталася в це паргвайське болото!На щастя, все ж таки Франція виграла! 
У моєму списку поганих матчів, я б цей поставив особняком!  Це взагалі не футбол, а хер знає, що! 
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-1
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