Диктатура продолжается. Мбаппе вывел Францию ​​в четвертьфинал ЧМ-2026

Чемпионат мира-2026 наотрез отказывается признавать фаворитов. Или, по крайней мере, они страдают во время своих матчей настолько, что в итоге соглашаются отказаться от своего статуса. Одной из первых сенсаций раунда 1/16 финала этого турнира стал вылет сборной Германии по итогам серии пенальти против Парагвая, за что команда Густаво Альфаро получила своего рода приз в виде следующего противостояния с Францией.

И команда Дидье Дешама, которую многие называют вообще едва ли не единственным реальным претендентом на победу в мундиале этого года, была тем соперником, против которого «гуарани» должны были проявить лучшие боевые традиции южноамериканского футбола и любой ценой удержать хотя бы ничейный результат. Но где-то в процессе поиска своих исторических корней парагвайцы всё же перегнули палку.

Важным фактором в этой игре была личность главного арбитра. И здесь узбек Илгиз Танташев на самом деле не имел особого выбора: либо позволять командам бороться так, как хотел Парагвай, либо не позволять, и тогда аутсайдеры остались бы фактически один на один с атакующей мощью команды Дешама. Рефери выбрал первый вариант, и когда «гуарани» набрали, по меньшей мере, три грубых фола в начале игры, первое предупреждение получил вместо этого Баркола, когда просто неосторожно сыграл при отборе мяча. Матрица ориентиров дала трещину.

В результате такой политики главного арбитра футбола в этой игре не было видно вообще. Франция атаковала практически постоянно, но мы больше следили за попытками Парагвая вывести из равновесия Мбаппе, который в конце концов тоже начал поддаваться на провокации, но при этом не сбавлял обороты. Моменты французы создавали лишь изредка, и в основном угрожали воротам дальними ударами.

А ещё была ужасная жара, которая раскаляла металлические поверхности на стадионе до безумных температурных показателей, так что фавориту и без того было несладко. А тут ещё и команда Альфаро явно переборщила с грубостью, но такая тактика в итоге и погубила её. Фол Диего Гомеса на правом фланге штрафной в окружении двух партнеров против Дуэ на 67-й минуте был необязательным, поскольку подарил соперникам пенальти, который спокойно в правый угол реализовал Мбаппе.

Шансов отыграться у «гуарани» не было никаких – они ничего не делали для этого в ходе встречи. Зато несколько раз спровоцировали массовые беспорядки на футбольном поле и даже после финального свистка пришлось разнимать участников игры. Непонятно только одно – куда с таким стилем хотел двигаться дальше Парагвай?

Чемпионат мира. 1/8 финала.

Парагвай – Франция – 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.)

Предупреждения: Баркола, 19, Коне, 81, Олисе, 90+7

Парагвай: Хиль – Алонсо, Альдерете (Канале, 58), Г. Гомес (Маурисио, 71), Веласкес, Касерес – Альмирон (Авалос, 71), Галарса, Кубас, Д. Гомес – Энсисо (Кабальеро, 61).

Франция: Меньян – Динь, Салиба, Упамекано, Кунде – Рабьо, Коне – Баркола (Дуэ, 61), Олисе, Дембеле (Шерки, 84) – Мбаппе.

Арбитр: Илгиз Танташев (Бухара, Узбекистан).

Стадион: «Линкольн Файненшл филд» (Филадельфия, США).

Удары (в створ) – 5 (1) : 15 (5)

Угловые – 2 : 12

Оффсайды – 0 : 0

ПАРАГВАЙ - ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 38°C