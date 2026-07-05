Диктатура продолжается. Мбаппе вывел Францию в четвертьфинал ЧМ-2026
Парагвай не хотел играть в футбол в раскаленной Филадельфии
Чемпионат мира-2026 наотрез отказывается признавать фаворитов. Или, по крайней мере, они страдают во время своих матчей настолько, что в итоге соглашаются отказаться от своего статуса. Одной из первых сенсаций раунда 1/16 финала этого турнира стал вылет сборной Германии по итогам серии пенальти против Парагвая, за что команда Густаво Альфаро получила своего рода приз в виде следующего противостояния с Францией.
И команда Дидье Дешама, которую многие называют вообще едва ли не единственным реальным претендентом на победу в мундиале этого года, была тем соперником, против которого «гуарани» должны были проявить лучшие боевые традиции южноамериканского футбола и любой ценой удержать хотя бы ничейный результат. Но где-то в процессе поиска своих исторических корней парагвайцы всё же перегнули палку.
Важным фактором в этой игре была личность главного арбитра. И здесь узбек Илгиз Танташев на самом деле не имел особого выбора: либо позволять командам бороться так, как хотел Парагвай, либо не позволять, и тогда аутсайдеры остались бы фактически один на один с атакующей мощью команды Дешама. Рефери выбрал первый вариант, и когда «гуарани» набрали, по меньшей мере, три грубых фола в начале игры, первое предупреждение получил вместо этого Баркола, когда просто неосторожно сыграл при отборе мяча. Матрица ориентиров дала трещину.
В результате такой политики главного арбитра футбола в этой игре не было видно вообще. Франция атаковала практически постоянно, но мы больше следили за попытками Парагвая вывести из равновесия Мбаппе, который в конце концов тоже начал поддаваться на провокации, но при этом не сбавлял обороты. Моменты французы создавали лишь изредка, и в основном угрожали воротам дальними ударами.
А ещё была ужасная жара, которая раскаляла металлические поверхности на стадионе до безумных температурных показателей, так что фавориту и без того было несладко. А тут ещё и команда Альфаро явно переборщила с грубостью, но такая тактика в итоге и погубила её. Фол Диего Гомеса на правом фланге штрафной в окружении двух партнеров против Дуэ на 67-й минуте был необязательным, поскольку подарил соперникам пенальти, который спокойно в правый угол реализовал Мбаппе.
Шансов отыграться у «гуарани» не было никаких – они ничего не делали для этого в ходе встречи. Зато несколько раз спровоцировали массовые беспорядки на футбольном поле и даже после финального свистка пришлось разнимать участников игры. Непонятно только одно – куда с таким стилем хотел двигаться дальше Парагвай?
Чемпионат мира. 1/8 финала.
Парагвай – Франция – 0:1
Гол: Мбаппе, 70 (пен.)
Предупреждения: Баркола, 19, Коне, 81, Олисе, 90+7
Парагвай: Хиль – Алонсо, Альдерете (Канале, 58), Г. Гомес (Маурисио, 71), Веласкес, Касерес – Альмирон (Авалос, 71), Галарса, Кубас, Д. Гомес – Энсисо (Кабальеро, 61).
Франция: Меньян – Динь, Салиба, Упамекано, Кунде – Рабьо, Коне – Баркола (Дуэ, 61), Олисе, Дембеле (Шерки, 84) – Мбаппе.
Арбитр: Илгиз Танташев (Бухара, Узбекистан).
Стадион: «Линкольн Файненшл филд» (Филадельфия, США).
Удары (в створ) – 5 (1) : 15 (5)
Угловые – 2 : 12
Оффсайды – 0 : 0
ПАРАГВАЙ - ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 38°C
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У Парагвая не только 10 защитников, но и четко отработан мелкий, средний фол, за которые не дают карточек, выведение ключевых футболистов из равновесия тычками и пинками. Эта хрень буквально доведена до автоматизма. У них фолов больше чем у французов, а карточек 0.
Техничные, бегущие сборные просто не могут показать свои качества.
Но Дешам явно опытнее своего немецкого коллеги, после перерыва французы начали артистично падать и жестикулировать, и это принесло плоды.
А как еще против таких хитрожопых команд?
Я наче повернувся у часи своєї юності...
На жаль Франція не винесла урок Німеччини, і вплуталася в це паргвайське болото!На щастя, все ж таки Франція виграла!
У моєму списку поганих матчів, я б цей поставив особняком! Це взагалі не футбол, а хер знає, що!