Чемпионат мира. 1/8 финала.

Парагвай – Франция – 0:0

Парагвай: Хиль – Алонсо, Альдерете, Г. Гомес, Веласкес, Касерес – Альмирон, Галарса, Кубас, Д. Гомес – Энсисо.

Запасные: Р. Фернандес, Ольвейра, Бальбуэна, Канале, Майдана, Соса, Маурисио, Бобадилья, Охеда, Кабальеро, Санабрия, Каку, Арсе, Авалос, Питта.

Франция: Меньян – Динь, Салиба, Упамекано, Кунде – Рабьо, Коне – Баркола, Олисе, Дембеле – Мбаппе.

Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Чуамень, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Дуэ, Матета.

Арбитр: Илгиз Танташев (Бухара, Узбекистан).

Стадион: «Линкольн Файненшл филд» (Филадельфия, США).

В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Парагвай и Франция. Матч пройдет в Филадельфии, на поле стадиона «Линкольн Файненшл филд», начало в 00:00.

Одну сенсацию команда Густаво Альфаро уже создала сенсацию в матче против Германии, хотя после первой игры против США ей собирали чемоданы домой. Но коллектив Дидье Дешама – это вообще другой уровень. Кажется, недосягаемый ни для кого, кроме самой Франции, на этом турнире.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Парагвай – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.