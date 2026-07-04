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Чемпионат мира
04 июля 2026, 23:57 |
222
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Парагвай – Франция. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира

04 июля 2026, 23:57 |
222
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Парагвай – Франция. Текстовая трансляция. LIVE
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Чемпионат мира. 1/8 финала.

Парагвай – Франция – 0:0

Парагвай: Хиль – Алонсо, Альдерете, Г. Гомес, Веласкес, Касерес – Альмирон, Галарса, Кубас, Д. Гомес – Энсисо.

Запасные: Р. Фернандес, Ольвейра, Бальбуэна, Канале, Майдана, Соса, Маурисио, Бобадилья, Охеда, Кабальеро, Санабрия, Каку, Арсе, Авалос, Питта.

Франция: Меньян – Динь, Салиба, Упамекано, Кунде – Рабьо, Коне – Баркола, Олисе, Дембеле – Мбаппе.

Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Чуамень, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Дуэ, Матета.

Арбитр: Илгиз Танташев (Бухара, Узбекистан).

Стадион: «Линкольн Файненшл филд» (Филадельфия, США).

В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Парагвай и Франция. Матч пройдет в Филадельфии, на поле стадиона «Линкольн Файненшл филд», начало в 00:00.

Одну сенсацию команда Густаво Альфаро уже создала сенсацию в матче против Германии, хотя после первой игры против США ей собирали чемоданы домой. Но коллектив Дидье Дешама – это вообще другой уровень. Кажется, недосягаемый ни для кого, кроме самой Франции, на этом турнире.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Парагвай – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Парагвай
5 июля 2026 -
00:00
Франция
Фора Франции (-2) 2.00 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Зараз Мбаппа отримає по крижах від парагвайців)
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