Парагвай – Франция. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира
Чемпионат мира. 1/8 финала.
Парагвай – Франция – 0:0
Парагвай: Хиль – Алонсо, Альдерете, Г. Гомес, Веласкес, Касерес – Альмирон, Галарса, Кубас, Д. Гомес – Энсисо.
Запасные: Р. Фернандес, Ольвейра, Бальбуэна, Канале, Майдана, Соса, Маурисио, Бобадилья, Охеда, Кабальеро, Санабрия, Каку, Арсе, Авалос, Питта.
Франция: Меньян – Динь, Салиба, Упамекано, Кунде – Рабьо, Коне – Баркола, Олисе, Дембеле – Мбаппе.
Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Чуамень, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Дуэ, Матета.
Арбитр: Илгиз Танташев (Бухара, Узбекистан).
Стадион: «Линкольн Файненшл филд» (Филадельфия, США).
В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Парагвай и Франция. Матч пройдет в Филадельфии, на поле стадиона «Линкольн Файненшл филд», начало в 00:00.
Одну сенсацию команда Густаво Альфаро уже создала сенсацию в матче против Германии, хотя после первой игры против США ей собирали чемоданы домой. Но коллектив Дидье Дешама – это вообще другой уровень. Кажется, недосягаемый ни для кого, кроме самой Франции, на этом турнире.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Парагвай – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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