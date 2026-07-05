Килиан МБАППЕ: «Если придется засунуть руки в дерьмо, то мы это сделаем»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу команды над Парагваем (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026:

«Мы знали, какой матч нас ждет. Думаю, что сегодня мы показали очень хорошую игру. Мы продемонстрировали, что мы не просто команда, которая умеет играть в атакующий футбол. Если придется засунуть руки в дерьмо, то мы это сделаем, извините за выражение. У нас нет с этим проблем.

Они думали, что мы придем играть в смокингах, что мы просто будем выпендриваться, демонстрируя эффектные финты и комбинации в одно касание. Мы тоже умеем играть в грязный футбол. Мы сделали это сегодня, мы выиграли, и даже тогда мы были лучше них. Это их футбол, это их стиль игры. Каждый играет тем, что у него есть. Нет правильного или неправильного способа играть в футбол, есть только один способ – побеждать. Они пытались заставить нас играть именно так, но мы тоже заставили их играть именно так.

Мы переходим к следующему этапу. Нам нужно восстановиться и сосредоточиться на Марокко. Ашраф Хакими? Кажется, он уже написал мне. Мы будем концентрироваться, будем играть, мы знаем, что это очень хорошая команда, и мы очень рады играть против них. Мы сделаем все возможное, чтобы продолжить наш путь».

Видеообзор матча Парагвай – Франция (0:1)