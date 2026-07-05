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  4. Килиан МБАППЕ: «Если придется засунуть руки в дерьмо, то мы это сделаем»
Чемпионат мира
05 июля 2026, 06:29 |
697
0

Килиан МБАППЕ: «Если придется засунуть руки в дерьмо, то мы это сделаем»

Форвард сборной Франции прокомментировал победу над Парагаем в 1/8 финала ЧМ-2026

05 июля 2026, 06:29 |
697
0
Килиан МБАППЕ: «Если придется засунуть руки в дерьмо, то мы это сделаем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу команды над Парагваем (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026:

«Мы знали, какой матч нас ждет. Думаю, что сегодня мы показали очень хорошую игру. Мы продемонстрировали, что мы не просто команда, которая умеет играть в атакующий футбол. Если придется засунуть руки в дерьмо, то мы это сделаем, извините за выражение. У нас нет с этим проблем.

Они думали, что мы придем играть в смокингах, что мы просто будем выпендриваться, демонстрируя эффектные финты и комбинации в одно касание. Мы тоже умеем играть в грязный футбол. Мы сделали это сегодня, мы выиграли, и даже тогда мы были лучше них. Это их футбол, это их стиль игры. Каждый играет тем, что у него есть. Нет правильного или неправильного способа играть в футбол, есть только один способ – побеждать. Они пытались заставить нас играть именно так, но мы тоже заставили их играть именно так.

Мы переходим к следующему этапу. Нам нужно восстановиться и сосредоточиться на Марокко. Ашраф Хакими? Кажется, он уже написал мне. Мы будем концентрироваться, будем играть, мы знаем, что это очень хорошая команда, и мы очень рады играть против них. Мы сделаем все возможное, чтобы продолжить наш путь».

Видеообзор матча Парагвай Франция (0:1)

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Даниил Агарков Источник: L'Equipe
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