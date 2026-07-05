Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Чемпионат мира
05 июля 2026, 02:05 | Обновлено 05 июля 2026, 02:24
1025
0

Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала

Французы переиграли Парагвай со счетом 1:0 и сыграют со сборной Марокко

05 июля 2026, 02:05 | Обновлено 05 июля 2026, 02:24
1025
0
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026.

В ночь на 5 июля французы минимально одолели команду Парагвая со счетом 1:0 благодаря реализованному пенальти Килиана Мбаппе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала ЧМ-2026 Франция сыграет против сборной Марокко, которая разгромила Канаду 3:0.

Франция и Марокко образовали первую четвертьфинальную пару этого чемпионата мира.

Французы выиграли пять поединков на ЧМ-2026 – на групповом этапе подопечные Дидье Дешама разобрались с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а на старте плей-офф выбили Швецию.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля

Парагвай – Франция – 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.)

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

  • 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
  • 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
  • 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия
  • 06.07. 03:00. Мексика – Англия
  • 06.07. 22:00. Португалия – Испания
  • 07.07. 03:00. США – Бельгия
  • 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
  • 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Инфографика

По теме:
Парагвай – Франция – 0:1. Реализованный пенальти Мбаппе. Видео гола и обзор
ФОТО. Не Мбаппе. ЧМ-2026: назван лучший игрок матча Парагвай – Франция
Диктатура продолжается. Мбаппе вывел Францию ​​в четвертьфинал ЧМ-2026
сборная Марокко по футболу сборная Франции по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу статистические расклады пенальти Килиан Мбаппе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Футбол | 04 июля 2026, 06:40 11
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала

Сборная Колумбии переиграла Гану и стала последним участником 1/8 финала

Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Бокс | 04 июля 2026, 06:22 15
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»

Украинец стремится к бою с Уайлдером, отметил Лапин

Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Бокс | 04.07.2026, 08:25
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Футбол | 04.07.2026, 20:02
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Франция не забила Парагваю в первом тайме матча ЧМ-2026. На Мбаппе «давят»
Футбол | 05.07.2026, 00:52
Франция не забила Парагваю в первом тайме матча ЧМ-2026. На Мбаппе «давят»
Франция не забила Парагваю в первом тайме матча ЧМ-2026. На Мбаппе «давят»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
03.07.2026, 07:21 3
Футбол
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 10
Футбол
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
03.07.2026, 04:12 42
Футбол
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
03.07.2026, 08:33 9
Футбол
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
04.07.2026, 20:22 2
Бокс
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 2
Бокс
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
03.07.2026, 10:20 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем