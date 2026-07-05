Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026.

В ночь на 5 июля французы минимально одолели команду Парагвая со счетом 1:0 благодаря реализованному пенальти Килиана Мбаппе.

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В 1/4 финала ЧМ-2026 Франция сыграет против сборной Марокко, которая разгромила Канаду 3:0.

Франция и Марокко образовали первую четвертьфинальную пару этого чемпионата мира.

Французы выиграли пять поединков на ЧМ-2026 – на групповом этапе подопечные Дидье Дешама разобрались с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а на старте плей-офф выбили Швецию.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля

Парагвай – Франция – 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.)

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3

– 0:3 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1

– 0:1 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия

06.07. 03:00. Мексика – Англия

06.07. 22:00. Португалия – Испания

07.07. 03:00. США – Бельгия

07.07. 19:00. Аргентина – Египет

07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

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