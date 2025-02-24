Теннисист с самым необычный спонсором не сумел стать чемпионом в Рио

23 февраля состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В решающем матче аргентинский теннисист Себастьян Баэс (АТР 31) переиграл Александра Мюллера (Франция, ATP 60) в двух сетах за 1 час и 27 минут.

ATP 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. Финал

Александр Мюллер (Франция) – Себастьян Баэс (Аргентина) [5] – 2:6, 3:6

Это была первая встреча соперников. За матч Баэс с ростом 1 метр и 70 сантиметров отдал всего одну свою подачу.

Себастьян провел девятый финал в карьере и выиграл седьмой титул. Он успешно защитил прошлогодний трофей на кортах Рио. На следующе неделе ему предстоит защита трофея на грунтовых соревнованиях ATP 250 в Сантьяго, где он получил третий номер посева и начнет выступления с 1/8 финала.

Мюллер в третий раз сыграл в решающем матче на уровне АТР и боролся за второй трофей. В январе 2024 он стал чемпионом в Гонконге.

28-летнего француза называют теннисистом с самым странным спонсором в Туре. На пресс-конференции и в микст-зону он приходит в кепке с надписью сайта для взрослых Only Fans.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine