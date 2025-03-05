СИМЕОНЕ: «Лучшее в матче – это наша реакция на ранний гол соперников»

Вечером 4 марта в Мадриде прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» «Реал» обыграл «Атлетико» (2:1).

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Главный тренер Атлетико Диего Симеоне после матча рассказал:

«Я чувствую, что мы хорошо выступили. Мы могли бы добиться большего, избежать пропущенных голов. Мы должны продолжать в том же ритме во втором матче, который будет трудным. Но нас поддержат наши болельщики. Это будет важная игра».

Ответный матч? Играть дома всегда приятно. Наши люди подталкивают нас, дают нам энергию. Мы сосредоточимся на воскресном матче против Хетафе в Ла Лиге. А когда придет время, в среду нам понадобится поддержка наших фанатов.

Мы не сумели воспользоваться преимуществом, когда контролировали игру. Соперники значительно улучшили игру, когда Винисиус Жуниор и Мбаппе отступили назад. Это позволило им проводить быстрые контратаки.

Лучшее в матче – это наша реакция на ранний гол соперников. Команда была настроена на футбол который мы хотим видеть. Мы забили гол благодаря Хулиану Альваресу и закончили первый тайм с ощущением, что у нас все идет хорошо».

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