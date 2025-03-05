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  4. СИМЕОНЕ: «Лучшее в матче – это наша реакция на ранний гол соперников»
Лига чемпионов
05 марта 2025, 03:23 | Обновлено 05 марта 2025, 03:28
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СИМЕОНЕ: «Лучшее в матче – это наша реакция на ранний гол соперников»

В Мадриде Реал и Атлетико сыграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

05 марта 2025, 03:23 | Обновлено 05 марта 2025, 03:28
6
0
СИМЕОНЕ: «Лучшее в матче – это наша реакция на ранний гол соперников»
УЕФА. Диего Симеоне

Вечером 4 марта в Мадриде прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» «Реал» обыграл «Атлетико» (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне после матча рассказал:

«Я чувствую, что мы хорошо выступили. Мы могли бы добиться большего, избежать пропущенных голов. Мы должны продолжать в том же ритме во втором матче, который будет трудным. Но нас поддержат наши болельщики. Это будет важная игра».

Ответный матч? Играть дома всегда приятно. Наши люди подталкивают нас, дают нам энергию. Мы сосредоточимся на воскресном матче против Хетафе в Ла Лиге. А когда придет время, в среду нам понадобится поддержка наших фанатов.

Мы не сумели воспользоваться преимуществом, когда контролировали игру. Соперники значительно улучшили игру, когда Винисиус Жуниор и Мбаппе отступили назад. Это позволило им проводить быстрые контратаки.

Лучшее в матче – это наша реакция на ранний гол соперников. Команда была настроена на футбол который мы хотим видеть. Мы забили гол благодаря Хулиану Альваресу и закончили первый тайм с ощущением, что у нас все идет хорошо».

Видео голов и обзор матча

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Атлетико Мадрид пресс-конференция Реал Мадрид Реал - Атлетико Лига чемпионов Диего Симеоне
Николай Степанов Источник: УЕФА
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