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  4. САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 04:42 |
872
0

САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»

Йожеф раскритиковал бывших президентов Украины

03 марта 2025, 04:42 |
872
0
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский футболист и тренер Йожеф Сабо раскритиковал бывших президентов Украины

«Футболисты предали Украину? А что делали наши президенты? Кравчук и Кучма продавали россии все, что могли – самолеты, танки, оружие. Не отдавали, а продавали за миллиарды! Они думали о деньгах. Так же, как и футболисты. Они работали на россию сознательно. Им было все равно, где жить и зарабатывать», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.

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Йожеф Сабо
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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