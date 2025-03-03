САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Йожеф раскритиковал бывших президентов Украины
Известный украинский футболист и тренер Йожеф Сабо раскритиковал бывших президентов Украины
«Футболисты предали Украину? А что делали наши президенты? Кравчук и Кучма продавали россии все, что могли – самолеты, танки, оружие. Не отдавали, а продавали за миллиарды! Они думали о деньгах. Так же, как и футболисты. Они работали на россию сознательно. Им было все равно, где жить и зарабатывать», – сказал Сабо.
Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.
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