САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»

Известный украинский футболист и тренер Йожеф Сабо раскритиковал бывших президентов Украины

«Футболисты предали Украину? А что делали наши президенты? Кравчук и Кучма продавали россии все, что могли – самолеты, танки, оружие. Не отдавали, а продавали за миллиарды! Они думали о деньгах. Так же, как и футболисты. Они работали на россию сознательно. Им было все равно, где жить и зарабатывать», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.