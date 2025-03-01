«Нервы не выдержали». Экс-тренер сборной Украины – о своем уходе

Бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул должность наставника национальной команды и работу в столичном клубе:

– В квалификации на Евро-96 Вы возглавляли Украину только в течение двух матчей – ничья со Словенией и разгром Эстонии. А потом вы почему-то покинули свой пост. В чем дело?

– Замечу, что я сам ушел, меня никто не увольнял. К тому времени я многое не понимал, признаюсь откровенно... Просто моя нервная система не выдерживала. Вот в чем дело. С «Динамо» впоследствии было то же самое. По собственной воле уходил, а не меня просили уйти. Я очень нервным вообще был в свое время.

Имела ли шансы тогда Украина пробиться на Евро? Очень тяжело говорить об этом сейчас. Команда была хорошей, но и соперники очень сильными. Хорватия, Италия.

– А еще Словения, Эстония и Литва. Есть такие слухи, что на матч против Эстонии, который Украина проиграла со счетом 0:2, киевское «Динамо» не отпустило в сборную никого из своих игроков, кроме Сергея Ковальца. Кстати, тренировали этот клуб тогда вы.

– Лично я никаких таких решений не принимал, что, мол, игроки «Динамо» не поедут в лагерь сборной. Это точно могу сказать, – сказал Сабо.