Рейтинг WTA. Свитолина обошла Костюк и стала первой ракеткой Украины

3 марта женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки соревновались на турнирах WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине.

Чемпионка в Мериде Эмма Наварро поднялась на два места и стала 8-й. Победительница в Остине Джессика Пегула сохранила четвертую строчку.

Из изменений в топ-10: Мирра Андреева выпала, Чжэн Циньвень опустилась на 9-ю позицию, Паула Бадоса снова 10-я.

Арина Соболенко остается первой ракеткой мира. Вторая – Ига Свентек. Коко Гауфф замыкает первую тройку.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина обошла Марту Костюк, которая неудачно выступила в Мериде, стала первой ракеткой Украины. Элина – 23-я, Марта – 24-я.

Остальные украинки потеряли позиции: Даяна Ястеремская -2 (46-я), Ангелина Калинина -2 (54-я), Юлия Стародубцева -1 (110-я), Дарья Снигур -1 (128-я), Анастасия Соболева -3 (219-я), Александра Олейникова -2 (295-я).

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В топ-10 парного рейтинга изменений нет. Людмила Киченок осталась девятая.

В первой сотне из украинок также находятся Надежда Киченок (40-я) и Марта Костюк (57-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

В гонке на Итоговый турнир лидером остается Мэдисон Киз. В первой тройке также Арина Соболенко и Ига Свентек.

Наварро благодаря трофею в Мериде поднялась на восемь строк и идет седьмой.

Из украинских теннисисток выше всех идет Даяна Ястремская – 17-я.

Гонка на WTA Finals 2025