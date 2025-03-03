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  4. Рейтинг WTA. Свитолина обошла Костюк и стала первой ракеткой Украины
WTA
03 марта 2025, 15:13 |
692
1

Рейтинг WTA. Свитолина обошла Костюк и стала первой ракеткой Украины

Эмма Наварро вернулась на 8-е место, Мирра Андреева выпала из топ-10

03 марта 2025, 15:13 |
692
1
Рейтинг WTA. Свитолина обошла Костюк и стала первой ракеткой Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3 марта женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки соревновались на турнирах WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине.

Чемпионка в Мериде Эмма Наварро поднялась на два места и стала 8-й. Победительница в Остине Джессика Пегула сохранила четвертую строчку.

Из изменений в топ-10: Мирра Андреева выпала, Чжэн Циньвень опустилась на 9-ю позицию, Паула Бадоса снова 10-я.

Арина Соболенко остается первой ракеткой мира. Вторая – Ига Свентек. Коко Гауфф замыкает первую тройку.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина обошла Марту Костюк, которая неудачно выступила в Мериде, стала первой ракеткой Украины. Элина – 23-я, Марта – 24-я.

Остальные украинки потеряли позиции: Даяна Ястеремская -2 (46-я), Ангелина Калинина -2 (54-я), Юлия Стародубцева -1 (110-я), Дарья Снигур -1 (128-я), Анастасия Соболева -3 (219-я), Александра Олейникова -2 (295-я).

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В топ-10 парного рейтинга изменений нет. Людмила Киченок осталась девятая.

В первой сотне из украинок также находятся Надежда Киченок (40-я) и Марта Костюк (57-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

В гонке на Итоговый турнир лидером остается Мэдисон Киз. В первой тройке также Арина Соболенко и Ига Свентек.

Наварро благодаря трофею в Мериде поднялась на восемь строк и идет седьмой.

Из украинских теннисисток выше всех идет Даяна Ястремская – 17-я.

Гонка на WTA Finals 2025

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рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Эмма Наварро Клара Таусон Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Александра Олейникова Юлия Стародубцева WTA Мерида WTA Остин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Обсервер Влад
Не Світоліна обійшла, а просто Костюк попустилася
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