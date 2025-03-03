Рейтинг WTA. Свитолина обошла Костюк и стала первой ракеткой Украины
Эмма Наварро вернулась на 8-е место, Мирра Андреева выпала из топ-10
3 марта женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки соревновались на турнирах WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине.
Чемпионка в Мериде Эмма Наварро поднялась на два места и стала 8-й. Победительница в Остине Джессика Пегула сохранила четвертую строчку.
Из изменений в топ-10: Мирра Андреева выпала, Чжэн Циньвень опустилась на 9-ю позицию, Паула Бадоса снова 10-я.
Арина Соболенко остается первой ракеткой мира. Вторая – Ига Свентек. Коко Гауфф замыкает первую тройку.
Топ-10 рейтинга WTA
Элина Свитолина обошла Марту Костюк, которая неудачно выступила в Мериде, стала первой ракеткой Украины. Элина – 23-я, Марта – 24-я.
Остальные украинки потеряли позиции: Даяна Ястеремская -2 (46-я), Ангелина Калинина -2 (54-я), Юлия Стародубцева -1 (110-я), Дарья Снигур -1 (128-я), Анастасия Соболева -3 (219-я), Александра Олейникова -2 (295-я).
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
В топ-10 парного рейтинга изменений нет. Людмила Киченок осталась девятая.
В первой сотне из украинок также находятся Надежда Киченок (40-я) и Марта Костюк (57-я).
Топ-10 парного рейтинга WTA
Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA
В гонке на Итоговый турнир лидером остается Мэдисон Киз. В первой тройке также Арина Соболенко и Ига Свентек.
Наварро благодаря трофею в Мериде поднялась на восемь строк и идет седьмой.
Из украинских теннисисток выше всех идет Даяна Ястремская – 17-я.
Гонка на WTA Finals 2025
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