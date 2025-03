Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0

10-я ракетка мира и дочь миллиардера Бена Наварро из США Эмма Наварро стала чемпионкой хардового турнира WTA 500 в Мериде, Мексика.

В финале американка в двух сетах разгромила Эмилиану Аранго (Мексика, WTA 133) за 55 минут, повесив две баранки.

WTA 500 Мерида. Хард. Финал

Эмма Наварро (США) [1] – Эмилиано Аранго (Колумбия) [Q] – 6:0, 6:0

Это была вторая встреча соперниц. В 2023 году Эмма выиграла у Эмилианы 6:3, 6:1 в полуфинале 25-тысячника в Нэйплсе.

Наварро завоевала свой второй трофей в карьере. В 2024 году Эмма стала победительницей на соревнованиях WTA 250 в Хобарте.

С 2000 года это пятый случай в истории финалов на уровне WTA, в котором одна из теннисисток оформила оппонентке двойную баранку.

Помимо Аранго, Наварро в Мериде также прошла Петру Мартич, Зейнеп Сонмез и Элину Аванесян.

Наварро прервала крутой винстрик Аранго, который составлял 11 матчей и которого она достигла на кортах Мексики. До старта пятисотника в Мериде колумбийка взяла титул WTA 125 в Канкуне, а в Мериде стартовала с квалификации, успев пройти Катаржину Каву, Марию Лурдес Карле (дважды), Франческу Джонс, Ребекку Шрамкову и Дарью Сэвилл (обидчицу Марты Костюк, Ангелины Калининой и Паулы Бадосы).

