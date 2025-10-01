Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Пекине
WTA
Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Пекине

Марта проиграла Пегуле и покинула тысячник, Джессика далее встретится с Наварро

Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) завершились все матчи четвертого раунда и были определены четвертьфинальные пары.

Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение от Джессики Пегулы в трех сетах и покинула тысячник.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Пегула в четвертьфинале поборется против Эммы Наварро, которая неожиданно выбила первую сеяную Игу Свентек, повесив польке баранку в третьей партии.

В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Линда Носкова и Сонай Картал. Чешка выбила Анастасию Потапову, а британка наказала Мирру Андрееву.

Днем ранее в Пекине прошли встречи четвертого круга в нижней части турнирной сетки: Жасмин Паолини – Аманда Анисимова, Ева Лис – Коко Гауфф.

WTA 1000 Пекин. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Эмма Наварро [16] – 4:6, 6:4, 0:6
Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [5] – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6

Мирра Андреева [4] – Сонай Картал – 5:7, 6:2, 5:7
Анастасия Потапова – Линда Носкова [26] – 2:6, 4:6

WTA 1000 Пекин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эмма Наварро [16] – Джессика Пегула [5]
Сонай Картал – Линда Носкова [26]

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Аманда Анисимова [3]
Ева Лис – Коко Гауфф [2]

Видеообзор игрового дня

По теме:
Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине
Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бублик для Свентек! Известна возможная соперница Костюк в 1/4 финала Пекина
WTA Пекин Марта Костюк Джессика Пегула Ига Свёнтек Эмма Наварро Мирра Андреева Линда Носкова Сонай Картал Анастасия Потапова Жасмин Паолини Ева Лис Коко Гауфф Аманда Анисимова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
