Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Пекине
Марта проиграла Пегуле и покинула тысячник, Джессика далее встретится с Наварро
На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) завершились все матчи четвертого раунда и были определены четвертьфинальные пары.
Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение от Джессики Пегулы в трех сетах и покинула тысячник.
Пегула в четвертьфинале поборется против Эммы Наварро, которая неожиданно выбила первую сеяную Игу Свентек, повесив польке баранку в третьей партии.
В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Линда Носкова и Сонай Картал. Чешка выбила Анастасию Потапову, а британка наказала Мирру Андрееву.
Днем ранее в Пекине прошли встречи четвертого круга в нижней части турнирной сетки: Жасмин Паолини – Аманда Анисимова, Ева Лис – Коко Гауфф.
WTA 1000 Пекин. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Эмма Наварро [16] – 4:6, 6:4, 0:6
Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [5] – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6
Мирра Андреева [4] – Сонай Картал – 5:7, 6:2, 5:7
Анастасия Потапова – Линда Носкова [26] – 2:6, 4:6
WTA 1000 Пекин. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эмма Наварро [16] – Джессика Пегула [5]
Сонай Картал – Линда Носкова [26]
Нижняя часть сетки
Жасмин Паолини [6] – Аманда Анисимова [3]
Ева Лис – Коко Гауфф [2]
Видеообзор игрового дня
Сонай Картал выбила Мирру, а Линда Носкова наказала Анастасию Потапову