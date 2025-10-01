Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Пекине

На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) завершились все матчи четвертого раунда и были определены четвертьфинальные пары.

Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение от Джессики Пегулы в трех сетах и покинула тысячник.

Пегула в четвертьфинале поборется против Эммы Наварро, которая неожиданно выбила первую сеяную Игу Свентек, повесив польке баранку в третьей партии.

В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Линда Носкова и Сонай Картал. Чешка выбила Анастасию Потапову, а британка наказала Мирру Андрееву.

Днем ранее в Пекине прошли встречи четвертого круга в нижней части турнирной сетки: Жасмин Паолини – Аманда Анисимова, Ева Лис – Коко Гауфф.

WTA 1000 Пекин. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Эмма Наварро [16] – 4:6, 6:4, 0:6

Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [5] – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6

Мирра Андреева [4] – Сонай Картал – 5:7, 6:2, 5:7

Анастасия Потапова – Линда Носкова [26] – 2:6, 4:6

WTA 1000 Пекин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эмма Наварро [16] – Джессика Пегула [5]

Сонай Картал – Линда Носкова [26]

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Аманда Анисимова [3]

Ева Лис – Коко Гауфф [2]

Видеообзор игрового дня