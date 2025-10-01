Определены четыре четвертьфиналистки супертурнира в Пекине из восьми
Пары 1/4 финала в нижней части сетки: Паолини vs Анисимова, Лис vs Гауфф
На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) состоялись матчи четвертого раунда в нижней части сетки.
Третья сеяная Аманда Анисимова с камбеком переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову после проигранного первого сета.
Следующей соперницей финалистки Уимблдона и US Open этого года будет Жасмин Паолини, которая посеяна под шесты номером. Итальянка в своем поединке 1/8 финала выбила Марию Боузкову.
В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Ева Лис и Коко Гауфф.
1 октября в Пекине пройдут встречи четвертого круга в нижней части сетки. В среду сыграет и украинка Марта Костюк, которая поборется против Джессики Пегулы.
WTA 1000 Пекин. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Жасмин Паолини [6] – Мария Боузкова – 6:2, 7:5
Каролина Мухова [13] – Аманда Анисимова [3] – 6:1, 2:6, 4:6
Ева Лис – Маккартни Кесслер – 4:6, 6:1, 6:2
Белинда Бенчич [15] – Коко Гауфф [2] – 6:4, 6:7 (4:7), 2:6
WTA 1000 Пекин. Пары 1/4 финала
Жасмин Паолини [6] – Аманда Анисимова [3]
Ева Лис – Коко Гауфф [2]
Видеообзор матча Паолини – Боузкова
Видеообзор матча Мухова – Анисимова
Видеообзор игрового дня
