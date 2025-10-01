Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены четыре четвертьфиналистки супертурнира в Пекине из восьми
WTA
01 октября 2025, 02:51 |
182
0

Определены четыре четвертьфиналистки супертурнира в Пекине из восьми

Пары 1/4 финала в нижней части сетки: Паолини vs Анисимова, Лис vs Гауфф

01 октября 2025, 02:51 |
182
0
Определены четыре четвертьфиналистки супертурнира в Пекине из восьми
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) состоялись матчи четвертого раунда в нижней части сетки.

Третья сеяная Аманда Анисимова с камбеком переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову после проигранного первого сета.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующей соперницей финалистки Уимблдона и US Open этого года будет Жасмин Паолини, которая посеяна под шесты номером. Итальянка в своем поединке 1/8 финала выбила Марию Боузкову.

В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Ева Лис и Коко Гауфф.

1 октября в Пекине пройдут встречи четвертого круга в нижней части сетки. В среду сыграет и украинка Марта Костюк, которая поборется против Джессики Пегулы.

WTA 1000 Пекин. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Мария Боузкова – 6:2, 7:5
Каролина Мухова [13] – Аманда Анисимова [3] – 6:1, 2:6, 4:6

Ева Лис – Маккартни Кесслер – 4:6, 6:1, 6:2
Белинда Бенчич [15] – Коко Гауфф [2] – 6:4, 6:7 (4:7), 2:6

WTA 1000 Пекин. Пары 1/4 финала

Жасмин Паолини [6] – Аманда Анисимова [3]
Ева Лис – Коко Гауфф [2]

Видеообзор матча Паолини – Боузкова

Видеообзор матча Мухова – Анисимова

Видеообзор игрового дня

По теме:
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Ева Лис Коко Гауфф Жасмин Паолини Аманда Анисимова Каролина Мухова Мария Боузкова WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Футбол | 30 сентября 2025, 08:48 4
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал

Сергей Кривцов вспомнил момент на тренировке «Интер Майами»

Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ
Футбол | 30 сентября 2025, 23:49 6
Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ
Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ

Немецкий гранд добыл победу со счетом 5:1

Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30.09.2025, 17:35
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Футбол | 30.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Теннис | 30.09.2025, 22:56
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
29.09.2025, 01:55 5
Бокс
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 8
Футбол
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
29.09.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем